 

Мнение: Серьезная тревога

11.09.2022, 4:35, Разное
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К вопросу о некоторых наивных ожиданиях, что кто-то в Европе будет всерьез интересоваться вопросами обстрелов Запорожской Атомной Электростанции и тем, кто это делает.
История с миссией МАГАТЭ на ЗАЭС просто лишний раз эту реальность подчеркнула. Наивно ожидать чего-то иного от структур уходящего миропорядка, даже в условиях известной инерции мышления.

Источник: Colonel Cassad


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