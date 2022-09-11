Мнение: Серьезная тревога

К вопросу о некоторых наивных ожиданиях, что кто-то в Европе будет всерьез интересоваться вопросами обстрелов Запорожской Атомной Электростанции и тем, кто это делает.

История с миссией МАГАТЭ на ЗАЭС просто лишний раз эту реальность подчеркнула. Наивно ожидать чего-то иного от структур уходящего миропорядка, даже в условиях известной инерции мышления.

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