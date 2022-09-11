Мнение: Балаклея. 10.09.2022. Вечер

Балаклея. 10.09.2022. Вечер

1. Противник объявил о взятии Балаклеи. Информации о боевых действиях вокруг города нет.

2. Противник также объявил о взятии западной части Купянска. На другом берегу уже действую ДРГ.

3. В Изюм даже по заявлениям противника он еще не заходил. Утром и днем там еще велись бои. Часть сил еще ночью начала отходить к Осколу. О ситуации на участках к югу и западу от Изюма не ясна.

4. После занятия западной части Купянска, а также Шевченково, противник выбросил на север группы ДРГ и легкой пехоты, которые продвигаются к Великому Бурлуку, пользуясь отсутствием сплошной линии фронта.

5. В Волчанске идет эвакуация. О том, будут ли удерживать город, поступает противоречивая информация.

6. Сватово под полным контролем ЛНР, к нему никто не приближался. Днем там не было какой-то особой паники.

7. Красный Лиман и Ямполь. К вечеру их удерживали наши войска, отбившие несколько атак противника. План противника стремительно выйти к Осколу с юга в течение одного для не удался.

8. В свете официального отвода ВС РФ из Харьковской области, пока трудно сказать, где находится намеченная Генштабом ВС РФ линия развертывания отведенных войск.

Трансляция боевых действий как обычно продолжается в Телеграм https://t.me/boris_rozhin, кому интересно, подписывайтесь.

Технические работы на канале завершатся в ближайшие пару часов и комментарии откроют.

Тех, кто случайно попал в телеге под массовые репрессии против ЦИПСО, пишите модератору на почту – ссылка в закрепе (разбан сейчас 1 раз в неделю). Промежуток между комментариями – 1 минута. Мне по поводу модерирования в телеге жаловаться и писать не надо, я этим не занимаюсь, потому что физически нет на это времени, так же как и в ЖЖ. Без модераторов, даже не знаю, как бы справлялся с потоком. В телеге атаки тысячами ботов идут.

Относительно вопросов о выводах по поводу произошедшего, все будет. Как фронт стабилизируется, будет материал по итогам всего балаклейского прорыва (вроде разборов отступления от Пальмиры и поражения под Табкой) и его оперативных последствий. Полагаю, как-то так он войдет в военную историю. Ну и о причинах поговорим. Предвосхищая вопрос – "Считаешь, что это хитрый план и все так и задумывалось"? – "Нет, это не хитрый план", я в хитрые планы и в 2014-м не верил, и сейчас подавно. Пропустили хук в челюсть. Надо вставать и сражаться дальше.

С эмоциональной точки зрения, один из наиболее тяжелых дней с начала СВО. Это надо пережить и сражаться дальше. Впереди долгая война.

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