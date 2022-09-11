Мнение: О единственном мужчине в Кремле

Сегодня в Москве состоялся праздничный салют в связи с очередным Днём города, ну и заодно в ознаменование освобождения нескольких украинских населённых пунктов. Правда, термин «освобождение» тут нужно понимать в очень и очень специфическом смысле: официально в этих местах российские войска совершили «перегруппировку», причём успешную.

И вообще: ничего страшного, катастрофического или даже стоящего внимания не произошло. Главные для всей России события произошли, разумеется, в столице, где президент Владимир #Путин торжественно открыл «самое большое в Европе» колесо обозрения. Ну а что там случилось за многие сотни километров от МКАД, пусть разбираются люди «специально обученные».

Такова, в общем, логика. В рамках которой все «специально обученные» люди из Кремля словно воды в рот набрали. Все, кроме одного…

Глава Чечни Рамзан #Кадыров поблагодарил Минобороны за разъяснения по поводу ухода войск с позиций в Балаклее, Купянске и Изюме, а также подтвердил, что это было вынужденной мерой для сохранения жизней личного состава. Об этом политик сообщил в аудиоформате в своём Telegram-канале, подчеркнув, что «это абсолютно ничего не значит».

После чего выступил с двумя важными заявлениями. «Я, Рамзан Казыров, официально вам заявляю, что все эти города будут возвращены обратно. Там уже находятся наши люди, ребята специально укомплектованы для этой работы, готовы выехать ещё 10 тыс. бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдём до Одессы», — сказал глава Чечни.

Также он заявил, что на данном направлении были допущены ошибки, после которых должны последовать выводы. И, главное. «Если сегодня-завтра не будут сделаны изменения в стратегии проведения специальной военной операции, я вынужден буду выходить на руководство Министерства обороны, руководства страны чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле», — пообещал Рамзан Кадыров. На фоне почти демонстративного молчания федеральных властей это хотя бы слова не мальчика, но мужа. Государственного.

Хотя, конечно, Рамзан Кадыров уже наобещал многое. Например, в июне он предрекал «улучшение дальнейшей тактики» СВО и говорил, что «принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных манёвров». Звучало с его стороны и заверение в готовности победить «не только Украину, но и НАТО…, и союзников натовских». А буквально на днях он анонсировал «хорошие новости» с донецкого направления. Ситуацию на котором теперь, спустя примерно половину недели после этих объявлений, глава ДНР Денис Пушилин называет «тяжёлой, но контролируемой». Опять же, память подсказывает, что днями назад похожим образом характеризовали положение дел на харьковском направлении…

Но, быть может, теперь Рамзан Кадыров со своим туменом «опытных и мотивированных» бойцов действительно поступит, как #мужчина, и сдержит слово?

Или — всё будет «как всегда»?

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