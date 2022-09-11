Что делает вас красивее – Личное мнение

Новая солистка Artik & Asti Севиль дала интервью, в котором не сказала ничего интересного.

Интересным мне показалось её преображение.



Фото: Соцсети

Слева — обычная мордатая девка, накрашенная и причёсанная как тамада на свадьбе, которую гуляют в школьной столовой.

Справа — дива.

Контраст между двумя фотографиями как нельзя лучше демонстрирует силу трёх мощных инструментов повышения или, наоборот, понижения женской привлекательности:

– макияжа,

– причёски,

– аксессуаров.

Слева Севиль красилась и наряжалась сама. Справа, думаю, ей помогли. Ну, или поумнела.

Лапоньки, а ну-ка признавайтесь: кто из вас продолжает краситься так, как вы это делали, протирая жопами студенческие скамьи?

Кто последние 10 лет носит одну и ту же причёску?

Кто не гнушается дешёвыми украшениями, в которых нет ни стиля, ни звона вложенных в них монет?

Кто носит мамкино золотишко?

Кто «поддувает» губки по образцу морально устаревших сиделок на трухлявом бревне публичной трансляции?

Неудивительно, что при таком раскладе вы и выглядите как бюджетные товарки, хотя могли бы преобразиться как Севиль: в холёную женщину с магнетическим взглядом.

Время течёт. С ним меняются и тренды, и ваши черты лица.

Если в исполнении студентки подводка внутреннего нижнего века тёмным карандашом выглядит как некий вызов, в котором есть и секс, и бунтарский дух, то точно такая же подводка через 15 лет превратит ту же самую женщину в тётку трудной судьбы.

Не носите то, что надела бы ваша мама, даже если у неё — прекрасный вкус. Дьявол в деталях, деталь — в том, что, вполне возможно, у вашей мамы — замечательный вкус для женщины её поколения.

У меня есть такой внутренний барометр: «Если эту вещь надела бы моя мама, то я её не куплю». Просто потому, что в 30-40 лет не стоит одеваться так, будто тебе — за 60.

Когда Собчак одевается как её маменька-сенатор, она и выглядит как женщина, уже пережившая климакс.

А, может, выглядеть и получше: как справа.



Фото: Соцсети

Научиться правильно накраситься, одеться, уложить волосы — никогда не поздно. Я этому, например, постоянно учусь: читаю, смотрю, экспериментирую.

Так я, например, отказалась от ношения очков. Очки могут сделать некрасивое лицо хотя бы стильным, а привлекательному лицу с правильными чертами только вредят.

Ваша одежда, причёска, макияж — это не просто цацки и каляки-маляки на ваших лицах, а ещё и проводники вашей энергии и магниты, которые притягивают энергию к вам.

Какую энергию хотелось бы транслировать и притягивать вам? Находит ли это отражение в вашем внешнем виде?

Я вас слушаю очень внимательно.

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