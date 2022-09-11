Такер Карлсон – власти беспокоятся о преступниках, но не думают о своих гражданах

Рассуждая о том, почему латиноамериканцы голосуют за республиканцев, Такер Карлсон в эфире своего телешоу заявил, что все люди хотят одного и того же: безопасности и равенства перед законом. Но в США сегодня не осталось безопасных мест, преступления происходят даже в некогда «хороших» районах, а власти ничего не предпринимают, говорит ведущий.

Итак, вот эти три случая, которые мы только что обсуждали: нападение на владельца алкомаркета в Нью-Йорке, расистская речь Кристл Мэтьюз из Южной Каролины, насилие против белых в Мемфисе, которое никто не замечает. Министерство юстиции США при Джо Байдене держится в стороне и ничего не предпринимает. Иначе говоря, они позволяют жуткой расовой ненависти (к белым. — ИноТВ) процветать в Соединённых Штатах, и в то же время они рассказывают вам, что «превосходство белых» — это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся. Это ужасно во множестве аспектов, но прежде всего, опять-таки — это нападки не на какую-то конкретную этническую группу, а на сам принцип, который защищает всех нас, принцип равенства перед законом.

Если вы переезжаете в Соединённые Штаты из Латинской Америки, надеясь жить в стране со справедливой системой правосудия, — это может волновать вас и уже беспокоит многих людей. Они не хотели жить в Гондурасе, вот почему они переехали сюда. Никто в Вашингтоне, ни одна из партий, кажется, не понимают этого: ни демократы, которые допускают такое, ни республиканцы, которые всё еще рассуждают о реформе уголовного правосудия. Но знаете, кто понимает? Испаноязычные иммигранты. Они очень хорошо это понимают! Они видят, что везде опасно. Везде, не только в так называемых плохих районах, но и в условно хороших районах, в которых они проживают или хотели бы жить. Следующее видео снято в воскресение, в чикагском пригороде Лейквью: трое мужчин напали на женщину на тротуаре перед её домом. Давайте посмотрим.

Видите? Это не какой-то опасный, неблагополучный район. Это такое же место, в котором вы живёте или хотели бы жить. Это район, который вы представляете себе, когда думаете о типичной Америке. Приятный, зелёный пригород. Это может быть ваша дочь, на которую напали на тротуаре перед вашим домом. Это происходит, и будет намного хуже, если мы не начнём действовать, но они ничего не делают. Демократическая партия только повышает ставки. С января полиции штата Иллинойс запретят прогонять нарушителей с вашей частной территории. Местный законодательный орган, контролируемый демократами, только что принял такой закон. По сути, они легализовали проникновение в жилые дома, и, вероятно, теперь таких случаев станет намного больше, потому что со следующего года закон «О безопасности», только что принятый в Иллинойсе, позволит опасным преступникам выходить из тюрьмы без залога. По-настоящему опасным преступникам, людям, совершившим тяжкие преступления, такие как непредумышленные убийства, поджоги и похищения людей.

Что произойдёт потом? Я думаю, мы знаем, ведь подобное уже опробовали в других городах, таких как Нью-Йорк, где людей регулярно публично расстреливают, избивают и грабят. Это делают те, кого не стали держать за решёткой, потому что демократы решили, что это низко и подло! Они беспокоятся о преступниках и не думают о вас. И, повторюсь ещё раз, если объединять избирателей латиноамериканского происхождения в отдельную группу, проблемы которой полностью отличаются от проблем других социально-этнических групп, теряется суть — это неправильно! Избиратели латиноамериканского происхождения, как и все остальные, избиратели любой расы, осуждают преступность и насилие. Но эти явления повсюду.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2022 года.