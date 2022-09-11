Польша пригрозила Германии международными судами

Польша может обратиться в международные суды в связи со своим требованием к Германии о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

Моравецкий считает, что «6,2 трлн злотых – это не такая уж и фантастическая сумма», поскольку «бюджет федерального правительства вместе с бюджетом земель» Германии «почти так же велик». По его словам, Польша «понесла наибольший ущерб во Второй мировой войне, но так и не получила возмещения за него», пишет Spiegel.

Варшава намерена «обратиться к берлинскому правительству с дипломатической нотой» и считает ошибочным мнение Берлина, согласно которому Польша «отказалась от репараций». По версии Моравецкого, «Советский Союз вынудил Польшу сделать это».

Польша не признает соответствующее соглашение и хочет «провести переговоры в Берлине, а также пригласить представителей Израиля – ведь половина польских жертв были гражданами еврейского происхождения», сказал Моравецкий, не исключив, что позднее Польша «обратится со своими требованиями в международные суды». При этом Польша намерена учитывать не только «человеческие и материальные потери, но и культурные ценности».

Напомним, Польша хочет получить от Германии репарации за действия немцев во время Второй мировой войны. Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти республики оценили ущерб стране от действий нацистской Германии в 1,3 трлн долларов (6 трлн 200 млрд злотых). В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.

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