 

Экс-советник генсека НАТО заявил о способности России уничтожить США

11.09.2022, 2:45, Новости дня
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Глава американского государства Джо Байден ограничивает поставки оружия Украине, так как опасается ядерного арсенала России, сообщил экс-советник генсека НАТО Менфреда Вернера, премьера Великобритании Маргарет Тэтчер и главы Пентагона, ветеран морской пехоты США Филип Карбер.

Объясняя украинскому «Пятому каналу», почему США «не поставляют больше» оружия Украине, Карбер заявил, что «у РФ есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в темные времена, а в каменный век», передает РИА «Новости».

Как сообщил Карбер, речь идет о тысячах ядерных боеголовок, президент США «должен учитывать существенную угрозу», ведь его «первоочередная ответственность – защита американского населения». При этом Карбер сказал, что сам он действовал бы более радикально, будь он президентом США.

Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал условие применения ядерного оружия Россией. Он указал, что Россия готова использовать ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено существование самой страны, это прописано в российской военной доктрине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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