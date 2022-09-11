Мнение: Грозный завоевака

ВСУ удалось повторить ровно то же самое и, что интересно, практически в тех же самых местах, что смогли сделать немецкие генералы в конце весны 1942 года. Тогда Красная армия наступала на Харьков и буквально «сточилась» о немецкую оборону. Но вместо того, чтобы остановиться и встать в оборону самой, она продолжала идти вперед, заведомо исчерпав наступательные возможности. Первая критическая точка наступательной операции так и не была достигнута, оборона германских войск не рассыпалась. У меня здесь есть и личное — именно под Харьковом весной 42 года погиб мой дед в этом бестолковом наступлении.

Итог — немцы «поймали» советских генералов на противоходе, и ударили по истекающей кровью и обессиленной чисто наступательной группировке советских войск, которые не были готовы к обороне и более того — даже после начала немецких ударов продолжали наступать.

Я уже писал, что нынешние российские генералы прогуляли лекции, на которых описывались эти события, а потому смело и без раздумий сделали то же самое. А если понимали, каким будет итог, то, пожалуй, всё еще хуже: не рискнули сообщить главнокомандующему, что кончиться может весьма печально. Смелость солдата — идти под пули, смелость генерала — посылать матом вышестоящее руководство, если оно тупое и необучаемое. Умных и смелых генералов в путинской армии не нашлось.

К обороне российская армия не готова совсем. Ее, оборону, еще только предстоит создавать. В 42 году создали аж на Волге, да и то после громового приказа Ставки «Ни шагу назад». Дадут ли сегодня российской армии возможность где-то встать и окопаться — это вопрос, скорее, к возможностям ВСУ, которые, понятно, не вермахт, а потому на длительное и продолжительное наступление у них сил просто нет.

Причины разгрома можно разделить на две основные части. Первая — фундаментальная. Она звучит просто и обидно, но это нужно признавать. У страны, которую Путин довел до уровня африканских помоек, не может быть иной армии, кроме африканской. Наличие оружия, доставшегося от предыдущей высокоразвитой цивилизации, ни о чем не говорит: толпа бушменов даже на танках останется толпой бушменов. Под предводительством своего туземного вождя и шамана.

Строить нужно не современную армию, а современную страну. Без бандитов в Кремле, без уголовников в экономике, в общем, для начала нужно восстановить то, что называется «нормальностью». Не новой, а просто нормальностью. Что, понятно, с нынешними урками у кормила невозможно по определению.

Вторая причина разгрома — тоже не бином Ньютона. Боевые действия, у которых нет никакой внятной цели, которые непонятны даже тем, кто их планировал, рано или поздно, но должны были закончиться провалом. Пока была возможность засыпать противника железом, провал только назревал, но как только железо закончилось (вместе с людьми) — получите и распишитесь. Никакие опросы ВЦИОМ здесь не подмога: парадные цифры поддержки спецоперации под 80 процентов — туфта чистой воды. Хотя бы потому, что неясно: что именно предлагается поддерживать. Спецоперацию ради самой спецоперации или что?

Впрочем, все это уже неважно. Как ни странно, все сказанное — уже в прошлом, хотя оно все еще происходит. Отступление ВС РФ, которое минобороны ласково называет «перегруппировкой» продолжается. Каждый час приходят сообщения (которые в текущем хаосе невозможно проверить «сходу») о все новых и новых населенных пунктах, в которых поднимаются украинские флаги. Боевые действия снова перемещаются на территорию Луганской области, которую объявили освобожденной на сто процентов еще пару месяцев назад.

Сейчас есть только два вопроса: когда и на каком рубеже остановится эта «перегруппировка», и что дальше будет со всей этой спецоперацией? Ее продолжат, ее остановят или ее свернут окончательно? Далее, понятно, возникнут новые вопросы уточняющего плана, но пока неясным остается главный: «Всё, старик, хорош, пора завязывать» © (Е. Маргулис)

Не вышло из фюрера грозного завоеваки. Как ни натягивай на человека, чей потолок — околоточный надзиратель — личину великого стратега, но выше потолка не прыгнешь. Пора заканчивать надувать эту фигуру, как жабу через соломинку. Ничего путного не выйдет. Пора заканчивать с экспериментами и переходить к устройству человеческой жизни внутри страны, а не носить свои помои соседям. Другого решения и другого вывода из разгрома нет и быть не может.

https://t.me/a_nesmijan_longread/66

—