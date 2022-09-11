 

5 уютных книг, которые согреют холодной осенью

11.09.2022, 2:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Книга, которую следует взять в руки этой осенью, – “Октябрьская страна” Рэя Брэдбери. В книге представлено девятнадцать историй – осенние и немного страшные. Поклонники писателя с нетерпением ждали выхода этого произведения. Может, и вы станете тем, кто скупает истории американского рассказчика, ведь он действительно погружает читателя в свой мир.

“Ты изменил мою жизнь” Абделя Сеплу читали все же меньше, чем смотрели нашумевшую французскую драму “1+1”, снятую по этой книге. На страницах рассказывается подлинная история главных героев киноленты. Говорят, в жизни было гораздо круче, чем в фильме.

Также стоит почитать детектив “Отель “У погибшего альпиниста” Братьев Стругацких. В центре сюжета, как водится, полицейский, который расследует странное убийство. Хоть действия и происходят в книге зимой, она отлично подойдет на осень, особенно по-зимнему холодную.

Но иногда хочется почитать книгу о чем-то простом: о любви, о преданности, о семье, о том, что мечты сбываются… В таком случае подойдет “35 кило надежды” Анны Гавальды. 13-летний мальчик решает свои проблемы так, что и взрослым стоит немного поучиться.

Для меланхоличного настроения рекомендуют книгу “Пока течет река” Дианы Сеттерфилд. Этот мистический рассказ о якобы утонувшей девочке переносит в викторианскую эпоху. Действия происходят в Англии. Критики хвалят автора занеожиданные повороты сюжета.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03.22 / Apple разрешила поставлять в Россию только устройства, выпущенные до 2014 года

28.12.21 / аренда авто минск дешево

19.01.22 / Суды «оруэлли»

23.08.22 / Партнерами акции “Миллион призов” стали 40 музеев и театров

09.10.21 / Чубайс вошёл в число фаворитов на соискание Нобелевской премии по экономике

22.05.21 / С яркими узорами или классические: какие брюки выбрать на лето

26.07.22 / В США самый высокий уровень заболеваемости обезьяньей оспой в мире

12.01.21 / Скандалы: На отечественном «батуте» скрипят пружины…

22.05.21 / Ученые выяснили, что мужчины и женщины ищут в будущем партнере: новые исследования

27.08.21 / К брюкам обязательно нужен ремень: мифы о подборе аксессуаров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика