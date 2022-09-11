5 уютных книг, которые согреют холодной осенью

Книга, которую следует взять в руки этой осенью, – “Октябрьская страна” Рэя Брэдбери. В книге представлено девятнадцать историй – осенние и немного страшные. Поклонники писателя с нетерпением ждали выхода этого произведения. Может, и вы станете тем, кто скупает истории американского рассказчика, ведь он действительно погружает читателя в свой мир.

“Ты изменил мою жизнь” Абделя Сеплу читали все же меньше, чем смотрели нашумевшую французскую драму “1+1”, снятую по этой книге. На страницах рассказывается подлинная история главных героев киноленты. Говорят, в жизни было гораздо круче, чем в фильме.

Также стоит почитать детектив “Отель “У погибшего альпиниста” Братьев Стругацких. В центре сюжета, как водится, полицейский, который расследует странное убийство. Хоть действия и происходят в книге зимой, она отлично подойдет на осень, особенно по-зимнему холодную.

Но иногда хочется почитать книгу о чем-то простом: о любви, о преданности, о семье, о том, что мечты сбываются… В таком случае подойдет “35 кило надежды” Анны Гавальды. 13-летний мальчик решает свои проблемы так, что и взрослым стоит немного поучиться.

Для меланхоличного настроения рекомендуют книгу “Пока течет река” Дианы Сеттерфилд. Этот мистический рассказ о якобы утонувшей девочке переносит в викторианскую эпоху. Действия происходят в Англии. Критики хвалят автора занеожиданные повороты сюжета.