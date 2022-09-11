Мнение: Мариуполь. Город который есть

Мариуполь. Город который есть

Текст составлен из двух постов, написанных «по горячим следам» непосредственно 11 и 12 августа (точнее уже 13 в полпервого ночи). По возможности постарался ничего не менять, только добавил фотографии.

В общем — если кому (вдруг) было интересно — попасть иностранному гражданину на освобождённые/оккупированные территории вполне возможно. Погранцы смотрели как на сумасшедшего, сняли отпечатки пальцев и выяснили всю биографию начиная с детского сада, но пропустили.

При этом в миграционную карту поставили штамп и ее забрали. То есть юридически я уже НЕ на территории РФ.

Джанкой-Мелитополь

Беспросветная погода и беспросветные дороги (как такие вообще существуют?). На встречу постоянно идут V-шные и Z-шные «камазы» и «уралы». Пара «Торнадо-У». Две колонны цистерн. Большой МЧСовский конвой. Полдюжины танковозов. Но только одна БРЭМ — остальные пустые.

Через несколько км после границы пропадает связь. Заправки пусты и безжизненны.

Мелитополь

Появляется первая жизнь. Оживает связь. Мегафон, который до этого работал через крымский Win, теперь с каким-то загадочным оператором 25034. Работают заправки. На вокзале высаживаем 9 из 11 симферопольских пассажиров и сажаем примерно столько же местных. Как я понимаю – целиком в карман водителю (до и после границы везут два разных автобуса).

Много про-российских билбордов. Я бы даже сказал — слишком. Независимо от содержания вот такие "частоколы" с плакатами каждые 5 метров выглядят перебором.

Местная мелкотня тусит с солдатами "оккупантов". Видел собственными глазами и готов подтвердить под присягой. Скорей всего там дагестанцы. На другом посту видел их флаг.

Немного за городом большой кусок ремонтируемой дороги. В одном месте стоит дорожная техника. Но мы ехали поздно вечером и работ не было.

Бердянск

Снова кусок дороги без освещения, без покрытия, без ничего. Такое ощущение, что за пределами пары городов тут лишь вселенская тьма. В одном месте несколько пятен горящей травы. Скажите мне, что это обстрел.

На последнем посту перед городом курносый солдатик в панаме перешучивается с пассажирами.

В самом городе темно, пусто и тихо. Вроде бы и освещение есть, и люди встречаются. Но все словно лишь бы с одним желанием не отсвечивать. Особенно по сравнению с центром Севастополя, где в 2-3 часа ночи сплошной уличный концерт. Окна в многоэтажках горят на 1/6-1/8 (9-10 часов вечера).

Жилье с севастопольским даже не сравнить. По цене тамошнего хостела тут шикарный номер с душем и двуспальной кроватью. Берут наличные рубли. Курс к гривне — 1,5 к 1. Причем все это бронируется через тот самый Booking, что отказывается работать в России.

В телевизоре полный набор федеральных каналов + Луганск, Донецк и Крым. Украинских нет.

Одри Хепберн форева.

Гостиничный телефон.

Я живой и легитимный. Хотя пока только в Таганроге — в Ростов еду уже завтра сегодня. Продолжение.

Бердянск утром…

…оказался гораздо живее, чем вечером. Люди ходят, маршрутки ездят. Типичный южный город с нулевым благоустройством (одни тротуары чего стоят). Очереди у Приват-банка, администрации и свежего офиса ПСБ. Магазины работают где-то через один.

Единственный автобус до Мариуполя уходит в 6 утра. Частники, не моргнув глазом, просят за 80 км 2000 гривен. Решил на перекладных. Первый водитель ещё в городе. Основное политическое кредо: "Мы здесь жили никого не трогали, а тут началось".

На блокпосту вчерашний курносый солдатик и прочие вежливые люди. Выловили машину в нужную сторону. Поделились водой. Чуть было не поделились консервами.

Вокруг Бердянска поля подсолнуха и сгоревшие машины на обочинах. Попался один мазовский тягач вроде бы от С-300 вроде бы с украинским камуфляжем.

Мариуполь

Подробнее расскажу потом с фотографиями, но впечатления очень тяжёлые. Вроде бы и информацию отслеживал, и новостройки видел, и ремонт, и кучу стройтехники (плюс полдюжины противоминных роботов «Уран» и «Тайфун-К» инженерных войск), но на месте понимаешь, какая это капля в море тамошних разрушений. В некоторых районах реально Грозный/Сталинград. До сих пор не перезахороненные могилы под окнами (причем в двух шагах от новостроек). При этом ходит достаточно много людей (где они живут все просто?) и ездит немало машин с автобусами. На левом берегу так прямо Москва с Нью-Йорком.

Граница

С автобусами по-прежнему не договориться, поэтому и дальше еду на перекладных. Пока, наконец-то (уже за Новоазовском), мои рожа и паспорт не привлекают внимание соответствующих органов.

Только на стороне ДНР меня допрашивали часа 2,5. С пересмотром всех вещей, фотографий и сообщений в телеграме. С вопросами "кто давал инструкции?" и десонстрацией табельного оружия. С кулаком по столу и обещанием "минимум тридцати суток". Постоянно возникала мысль, что это все понты и рисовка, но все равно моментами было весьма кисло. По сравнению с этим спокойный разговор с вежливым молодым человеком в штатском на российской стороне был просто детским утренником.

Всего вместе с ожиданием и непосредственно контролем переход границы занял часов 6. Все автобусы разъехались, на дворе темень и выключенные фонари. Сильно повезло, что подвезли до Таганрога. Здесь ещё на час завис после того, как оказалось, что после всего пережитого забронировал ночлег не на эту, а на следующую ночь.

Будем жить. Грозный сейчас конфетка (при всех особенностях). И Марик отстроят.

Город, который есть

Ну, попробуем…

В Мариуполь я приехал на попутке из Мангуша. Причем высадили меня сразу после въезда в город. Так и получилось, что до основной своей цели я добрался в первые же минуты.

Впечатляет. Интересно, что ставят не просто бетонные коробки, а даже с некоторым декором. Народу — тьма (я то ли на обеденный перерыв попал, то ли на пересменку). Флаги участвующих структур: РФ, ДНР, МО РФ, Военно-строительный комплекс и Олимпсцпецстрой, который тоже активно работает (там его техника рядом стоит). Немножко удивляет, что, в принципе, проход на территорию стройки не особо охраняется (или это я охраны не заметил). С другой стороны — в сам город только через 2-3 блокпоста и добрешься.

То что на картинке — это только часть (на плане с правой стороны). По плану там еще несколько пятиэтажек, девятиэтажные дома, садики, две школы, поликлиника и центр МЧС. Но это все в несколько этапов и со сроками не ясно.

График есть на первый этап. Всего 12 домов выходит (все пятиэтажки). На плане сверху — те, что красным, а не розовым. Тут можно уточнить сроки открытия, а то говорят и о сентябре и о декабре. По плану самый первый дом должен быть полностью готов до 2 октября. А к декабрю планируется ВСЯ первая очередь, из которой 6 домов еще даже не начали…

Если и впрям выйдет (а судя по тому, что тут видно, вполне могёт), то это любые ордена, медали, звания, премии, награды без вопросов. Это ПОДВИГ.

А теперь о том, почему впечатления тяжелые. (Пока что?) этот микрорайон — это совсем небольшой оазис на самой окраине города. Дальше к центру вдоль проспекта Мира идут несравнимые по площади "поля" многоэтажек, так или иначе разрушенных и, что самое плохое, (пока что?) безо всякого движения. Вот, например, прямо через улицу от нового квартала.

Чуть дальше, но все равно рядом.

Тут даже сохранились еще не перенесенные могилы погибших.



Степаненко Виталий Захарович, 79 лет. Может, ищет кто…

Еще дальше к центру город все-таки несколько "оттаивает". Разрушений не сильно меньше, но люди ходят (снова и снова вопрос — где они тут живут?). Есть молодняк (даже неформальный). Ездят машины и автобусы. Но как-то вот именно это отсутствие строительного движения… Ведь видно, что движуха в городе идет. И строительная техника постоянно мотается (чаще, чем легковушки), и роликов есть в интернетах. Но только на месте понимаешь масштаб и соотношение: сколько сделано и сколько еще надо сделать. Здесь за полгода не управиться. И за год. И за два.

Площадь Свободы (или сейчас опять переименуют?). Мелькающие почти во всех роликах голуби, без дураков отлично благоустроенный "при прежней власти" променад (по сравнению с бердянскими тротуарами так вообще Европа), прекрасный мурал с мишкой…

И до сих пор не убранные обломки чего-то РСЗО-образного.

Восстановление в этом районе пока что выглядит очень и очень очаговым. Вот про эту штуку думал, что школа. И раскраска похожая в роликах мелькала, и объявление рядом висит про школу. Но ни на гугловских, ни на яндексовских картах школы в этом месте нет. Скорее всего что-то из детского медицинского городка (я сейчас просто не могу вспомнить точно место, где фотографировал). Работают. Хотя такого столпотворения, как у МО нет.

Кстати, про объявления. Та самая фотография, что потом вызвала больше всего подозрений у "товарища майора" (обозначение условное — при всех плюсах, что пальцем не тронули и ничего не забрали/не стерли, есть и тот минус, что допрашивавший меня человек никак не представился и сидел в майке без каких-либо знаков различия).

Да, и на доске объявлений бывает много всего интересного. Меня зацепило, что кроме вполне ожидамых объяв о розыске пропавших и о наборе строителей (обратите внимание в верхнем правом углу — все отрывные "реснички" разобраны) постоянно (я и на других досках смотрел) встречаются предложения по маникюру, наращиванию ресниц и далее в таком же духе…

Этот город и этот народ точно не победить…

Тот самый драмтеатр.

Тут пока тишина. Жалко, не сообразил, что в 10 минутах ходьбы похожее по стилю здание филармонии. Которое как раз уже вовсю отремонтировано.

ПС. Где-то 24-25 августа появились ролики, что у драмтеатра тоже началось какое-то движение. Будут реставрировать.

Покровская церковь. На всех роликах выглядит таким оазисом среди разрушения и запустения, но вблизи видно, что ей тоже досталось. Хотя, конечно, гораздо меньше, чем окружающим домам.

От улицы Куинджи до дороги на Новоазовск меня уже везли, так что с левого берега фоток нет. Общее впечателение — и впрямь гораздо живее. Народу побольше. На дорогах так прям пробки. Опять много строительной техники или всякие стекольщики/ремонтники. Та самая колонна с «Уран-6». Ночует пока на российской территории — потом в ту сторону мимо меня проехала.

Вообще, конечно, на границе главный шок был даже не от допросов (ну, так, утрирую), а от того, что военная техника (была еще колонна с грузовиками и «тиграми» — только ничего военного я не фоткал ни под каким видом. Иначе только допросами дело бы точно не ограничилось) стоит в общей очереди, а стекольщики то ли из Таганрога, то ли из Ростова идут и просят их пропустить. И их пропускают…

Вроде о всем написал. Так, вообще, оптимизма в начале слегка поубавилось. Опять же — когда смотришь ролики (а я их смотрю), понятно как много уже делается, но не месте видно, насколько больше еще предстоит сделать. Но сейчас в график строительства еще раз вгляделся — прорвемся. Может, не так быстро, как хотелось бы, но недаром я всего неделю назад в Грозном сидел. Там даже хуже было, а сейчас без дураков — праздник (при всех некоторых особенностях).

https://snikkersnepper2.livejournal.com/20210.html – Часть №1

https://snikkersnepper2.livejournal.com/20294.html – Часть №2

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