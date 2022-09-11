Украина призвала МВФ поторопиться с оказанием помощи

МВФ демонстрирует «достаточно пассивное отношение» в поддержке Киеву, пока США и Европа занимают лидирующие политические позиции, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль сказал, что в 2014–2015 годах у Киева были хорошие отношения с МВФ, который «занимал лидирующие позиции в плане поддержки Украины», получившей «17 млрд долларов помощи», передает ТАСС со ссылкой на РБК-Украина.

Однако в последние месяцы не удается согласовать с МВФ новую программу финансирования, хотя Киев, по словам премьера, передал все документы. Украина призвала партнеров активизировать деятельность, так как «МВФ является важной опорой при дальнейшем движении» страны «вперед вместе с партнерами».

«Мы работаем практически каждый день с командой МВФ», – сказал Шмыгаль, отметив, что в марте Украина «очень оперативно получила помощь» МВФ, но сейчас «имеются некоторые пробуксовки».

Напомним, 10 августа пул крупных владельцев украинского госдолга согласовал отсрочку обслуживания облигаций на 19,6 млрд долларов до 2024 года. Такая отсрочка означает, что даже при беспрецедентной финансовой поддержке Запада Украина не в состоянии обслуживать текущий госдолг.

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