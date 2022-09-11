 

Пушилин оценил военную обстановку на донецком направлении

11.09.2022, 1:24, Новости дня
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Ситуация на донецком направлении остается без изменений, силы Народной милиции продвигаются вперед, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин заявил, что «на донецком направлении ситуация прежняя». Как отметил глава ДНР, «Киев пытался сделать вброс, что захвачен аэропорт, но командир «Спарты» Артем Жога фейк опроверг», передает ТАСС.

«Уважаемые друзья, сограждане, жители Донецкой Народной Республики. Поступила фейковая новость о том, что банда ВСУ заняла аэропорт. Это неправда… Аэропорт наш был, есть и будет», – приводит РИА «Новости» слова командира «Спарты». На видео Жога стоит на фоне Донецкого аэропорта. Он добавил, что специально приехал туда с передовых позиций, чтобы опровергнуть недостоверную информацию.

Также Пушилин заявил: «Наши ребята по многим направлениям продвигаются вперед. Тяжело, но продвигаются». По его словам, «противник бросает на передовую неподготовленный личный состав», «несет большие потери, после чего подвозят новых, таких же не обученных». В целом «ситуация на линии фронта напряженная, но контролируемая», сказал Пушилин.

Он сообщил, что «в направлении Павловки, Никольского, Егоровки противник пытается скопить силы, но перспектив у него нет». В Доброполье «уничтожен командный пункт противника», а «на углегорском направлении разбили натовскую технику противника, в том числе польскую 155-миллиметровую самоходную установку AHS Krab».

Напомним, Пушилин сообщил, что ситуация в городе Красный Лиман на севере ДНР остается достаточно тяжелой. Минобороны РФ решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на донецком направлении.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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