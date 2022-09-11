Шойгу отметил грамотную работу танкистов в ходе спецоперации на Украине

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил военных, работников ОПК и ветеранов с Днем танкиста, который отмечается в РФ 11 сентября.

Шойгу заявил, что «многолетняя история бронетанковых войск – это летопись мужества, преданности воинскому долгу и Родине». По его словам, «танкистов всегда отличали высокое мастерство, самоотверженность и взаимовыручка», сообщается на сайте Минобороны.

В ходе СВО «личный состав войск действует четко и грамотно, постоянно доказывает готовность и умение решать самые сложные и ответственные задачи», сообщил министр. По его мнению, «высокой оценки заслуживают достижения конструкторских коллективов и работников предприятий промышленности, которые создают современное вооружение и военную технику, вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности России».

«Поздравляю всех с праздником, благодарю за верную службу и ратный труд. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых свершений во имя нашего Отечества!» – сообщил он.

Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Позднее МИД РФ заявил, что географические задачи специальной военной операции изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.

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