 

Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: что нельзя делать 11 сентября

11.09.2022, 1:05, Разное
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ИСТОРИЯ

Миссия
величайшего пророка и предшественника Иисуса Христа Иоанна была в знакомстве
с Иисусом Христом, сыном Божьим. Иоанн должен был узнать его среди тысячи других
и рассказать миру о Его пришествии. В Евангелии его называют гласом Божим. Именно
Иоанн Предтеча крестил Иисуса. Этот праздник православные отмечают 19 января.
Он известен под названием праздник Крещения Господня.

Иоанна
Пророка казнили за обличение царя Ирода и Иродиады — жены Филиппа (брата Ирода)
отсечением головы. Иродиада не разрешила
похоронить тело и голову пророка, чтобы тот не воскрес, поэтому глава
Крестителя была закопана в нечистом месте.

ТРАДИЦИИ И
ПРИМЕТЫ

Считается, что Иван с собой
забирает лето и наступает полноценная осень.

Новый сезон — время нового
денежного расчета. В этот день оплачивались летние работы.

Купцы в праздник устраивали
ярмарки и ивановские торги.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
11 СЕНТЯБРЯ

В этот день
православные держат строгий пост.

Нельзя пить вино,
а в храмах звучат молебны за физическую и духовную трезвость.

В старину в этот день не ели
ничего круглого и не брали в руки косу или топор, чтоб не оскорбить память смерти Крестителя.


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