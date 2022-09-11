Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: что нельзя делать 11 сентября
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ИСТОРИЯ
Миссия
величайшего пророка и предшественника Иисуса Христа Иоанна была в знакомстве
с Иисусом Христом, сыном Божьим. Иоанн должен был узнать его среди тысячи других
и рассказать миру о Его пришествии. В Евангелии его называют гласом Божим. Именно
Иоанн Предтеча крестил Иисуса. Этот праздник православные отмечают 19 января.
Он известен под названием праздник Крещения Господня.
Иоанна
Пророка казнили за обличение царя Ирода и Иродиады — жены Филиппа (брата Ирода)
отсечением головы. Иродиада не разрешила
похоронить тело и голову пророка, чтобы тот не воскрес, поэтому глава
Крестителя была закопана в нечистом месте.
ТРАДИЦИИ И
ПРИМЕТЫ
Считается, что Иван с собой
забирает лето и наступает полноценная осень.
Новый сезон — время нового
денежного расчета. В этот день оплачивались летние работы.
Купцы в праздник устраивали
ярмарки и ивановские торги.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
11 СЕНТЯБРЯ
В этот день
православные держат строгий пост.
Нельзя пить вино,
а в храмах звучат молебны за физическую и духовную трезвость.
В старину в этот день не ели
ничего круглого и не брали в руки косу или топор, чтоб не оскорбить память смерти Крестителя.
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