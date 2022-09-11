Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: что нельзя делать 11 сентября

ИСТОРИЯ

Миссия

величайшего пророка и предшественника Иисуса Христа Иоанна была в знакомстве

с Иисусом Христом, сыном Божьим. Иоанн должен был узнать его среди тысячи других

и рассказать миру о Его пришествии. В Евангелии его называют гласом Божим. Именно

Иоанн Предтеча крестил Иисуса. Этот праздник православные отмечают 19 января.

Он известен под названием праздник Крещения Господня.

Иоанна

Пророка казнили за обличение царя Ирода и Иродиады — жены Филиппа (брата Ирода)

отсечением головы. Иродиада не разрешила

похоронить тело и голову пророка, чтобы тот не воскрес, поэтому глава

Крестителя была закопана в нечистом месте.

ТРАДИЦИИ И

ПРИМЕТЫ

Считается, что Иван с собой

забирает лето и наступает полноценная осень.

Новый сезон — время нового

денежного расчета. В этот день оплачивались летние работы.

Купцы в праздник устраивали

ярмарки и ивановские торги.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

11 СЕНТЯБРЯ

В этот день

православные держат строгий пост.

Нельзя пить вино,

а в храмах звучат молебны за физическую и духовную трезвость.

В старину в этот день не ели

ничего круглого и не брали в руки косу или топор, чтоб не оскорбить память смерти Крестителя.