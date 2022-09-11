 

Мнение: Балаклея. 10.09.2022

11.09.2022, 0:29, Разное
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Балаклея. 10.09.2022

1. Ночью ВС РФ отошли за Оскол в Купянске (вчера мост через реку был сильно поврежден) и противник утром начал занимать западную часть Купянска. ВС РФ на утро были в восточной части города.
2. Противник продолжал атаковать на изюмском направлении, стремясь выйти непосредственно к Изюму. На вчерашний вечер фронт находился в 5-10 км от города. ДРГ противника двигаясь вдоль Оскола стремились выйти к Гороховатке и далее к Осколу.
3. Красный Лиман под утро начал подвергаться артиллерийским ударам, а утром из района Старого Каравана началась атака на позиции ВС РФ в районе Красного Лимана. Целью противника является взятие Красного Лимана и дальнейшее наступление на Оскол, с целью отрезать Изюмскую группировку. В случае потери Красного Лимана, вопрос необходимости отвода всей Изюмской группировки может встать в полный рост. Впрочем, вопрос отвода войск уже сейчас на повестке, так как существует неиллюзорная угроза окружения под Изюмом.
4. Относительно Балаклеи противник выложил подтверждающие фотографии контроля с северной части складов.
О взятии Балаклеи пока не объявлялось.

В целом, оперативный кризис после прорыва противника под Балаклеей продолжает развиваться. Стабилизировать фронт командованию пока не удалось.

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Источник: Colonel Cassad


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