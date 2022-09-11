Independent – «всего самого доброго» — Путин поздравил короля Карла III со вступлением на престол Великобритании

В субботу совет престолонаследия официально провозгласил Карла III новым королём Великобритании, пишет The Independent. Президент РФ Владимир Путин поздравил нового короля с официальным вступлением на британский престол в телеграмме, пожелав монарху «успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго».



AP

Президент РФ Владимир Путин одним из первых мировых лидеров поздравил короля Карла III с официальным вступлением на британский престол в субботу, пишет The Independent.

«Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол. Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго», — отметил в поздравительной телеграмме российский лидер.

Как напоминает издание, в субботу днём состоялась официальная церемония вступления на престол — совет престолонаследия официально провозгласил Карла III новым королём Великобритании. Впервые в истории британцы смогли следить за церемонией по телевидению.

The Independent отмечает, что, несмотря на конфликт на Украине и «низкий уровень отношений» между Россией и Великобританией, ранее Путин также написал новому монарху телеграмму с выражением «искреннего сочувствия» в связи с кончиной королевы Елизаветы II.

«С именем Её Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединённого Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене», — заявил президент.

Путин пожелал Карлу III «мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты». Он также передал слова «искреннего сочувствия и поддержки» членам королевской семьи и всему народу Великобритании.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в РФ с уважением относятся к королеве Елизавете II за её «мудрость и авторитет». «Такие качества сейчас очень востребованы на международной арене», — добавил Песков.