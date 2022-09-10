 

30 лет спустя: как изменилась секс-бомба Памела Андерсон

10.09.2022, 23:44, Разное
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Телесериал “Спасатели Малибу” выходил на экраны достаточно долго — с 1989 по 2001 год. Когда он только появился, как гром среди ясного неба взлетела популярность Памелы Андерсон. Фигуристая блондинка в купальнике стала едва ли не эталоном женской красоты и мечтой миллионов мужчин.

Мужья втайне от жен хранили в тумбочках плакаты, календари и вырезки из журналов с изображением голливудской дивы. А холостяки млели, представляя любовные связи с известной красоткой. Своим видом актриса возбуждала умы поклонников и казалась совершенной.


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