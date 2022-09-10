 

Мнение: Отходим из Изюма

10.09.2022, 23:05, Разное
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Отходим из Изюма

Поступают сообщения, что войска отходят из Изюма за Оскол, чтобы избежать окружения в случае прорыва противника к Осколу и Гороховатке. Судя по всему на текущем этапе удержать логистику к Изюму не представляется возможным, поэтому выбор сделан в пользу сохранения войск, дабы избежать котла. Военкор Среда сообщает, что утром когда он выезжал из Изюма там оставалась единственная открытая дорога (по всей видимости через Оскол).
Продолжают поступать сообщения о нажиме противника на Красным Лиман и о выводе из города персонала МВД и МЧС.
На окраинах города продолжаются бои.
Пока до конца неясно, где командование собирается стабилизировать фронт после балаклейского прорыва.

Источник: Colonel Cassad


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