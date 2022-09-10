ВСУ в патовой ситуации: эксперт рассказал о ловушке для украинской армии

В Минобороны РФ 10 сентября сообщили о перегруппировке российских войск в районах Балаклеи и Изюма. Это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении и достижении целей специальной операции.

“В течение трех суток проведена операция по свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск на территорию Донецкой народной республики”, – заявили военные.

Военные эксперты указывали на невыгодную конфигурацию для вооруженных сил РФ на Харьковском направлении, напомнил политолог Алексей Мухин. Сейчас идет выравнивание линии фронта, перегруппировка и маневрирование для сохранение личного состава и техники, подчеркнул аналитик.

Авантюра в Харьковской области обернулась для ВСУ большими потерями – от 2,5 до пяти тысяч человек, уточнил Мухин.

“Судя по заполненности больниц Харькова, ВСУ уже понесли серьезные потери. Морги переполнены, но в инфосреде Киев это просто не признает, скрывая количество 200-х и 300-х”, – написал политолог в своем телеграм-канале.

Мухин отметил стабилизацию ситуации Харьковско-Изюмском направлении. В район боевых действий перебрасываются резервы и тяжелая техника, перегруппировка сопровождается массированными ударами ВКС, высокоточным оружием и реактивными системами залпового огня. Российская армия использует щадящую мирное население и инфраструктуру модель и выманивает врага на открытую местность, где наносит ему максимальное поражение, прокомментировал ситуацию эксперт.

“Похоже, увлекшись продвижением, ВСУ загоняют себя в ловушку, а ВС РФ сейчас используют превосходство в воздухе, нанося огневое поражение тыловым базам и резервам противника. Действия ведутся эффективно, наши военные проявляют мужество и героизм”, – подчеркнул Мухин.

По его словам, перегруппировка создает базу для ответного удара и перехвата инициативы на Харьковско-Изюмском направлении. ВСУ бросили в атаку все резервы и, судя по всему, находятся в патовой ситуации, полагает эксперт.

“Авантюра Зеленского, как утверждают, не была поддержана рядом его генералов, но он настоял, чтобы продемонстрировать боеспособность ВСУ. В результате большого числа потерь и страдающего морального духа ВСУ, этот “наступ” может стать настоящей “пирровой победой”. И тогда матери погибших придут за Зеленским и его генералами”, – рассуждает Мухин.

Он обратил внимание на неверную интерпретацию событий некоторыми медиаплощадками. Эксперт призвал не поддаваться панике и эмоциям, которые могут привести к неверным выводам. Такое поведение играет на руку противнику, заключил политолог.