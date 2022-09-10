Проверяем состав, наносим от легкого к плотному: как избежать “скатывания” макияжа

Термин “скатывание” чаще всего используется для описания тех раздражающих маленьких комочков, которые образуются на таких тканях, как шерсть, но то же самое может случиться с продуктами, которые вы наносите на кожу.

Иногда это называют “шелушением кожи”, что немного вводит в заблуждение, поскольку, к счастью, на самом деле шелушится не ваша кожа, а небольшие хлопья продукта.

“Как правило, скатывание является результатом либо ошибки в нанесении, сочетания несовместимых составов, либо неадекватного ухода за кожей”, – объясняет Амиш Патель, практикующий эстетик и эксперт по уходу за кожей в косметической клинике Intrigue.

Хорошая новость заключается в том, что есть ряд вещей, которые мы можем сделать, чтобы избежать этого; плохая новость заключается в том, что для этого может потребоваться немного проб и ошибок.

Проверьте состав

Силиконы известны своей способностью к скатыванию и обычно используются в средствах по уходу за кожей и грунтовках для макияжа.

“Силикон относится к семейству окклюзионных ингредиентов, что означает, что он остается на поверхности кожи, удерживая влагу, поэтому он не впитывается”, – объясняет Ада Оои, основатель Skincare.

Затем может возникнуть трение при нанесении дополнительных продуктов. Однако вам не обязательно полностью избегать силиконов – просто ищите продукты с их меньшей концентрацией.

Ингредиенты будут перечислены от большего количества к меньшему в составе, поэтому, если силиконы входят в первую пятерку, скорее всего, их будет довольно много. Масла, пчелиный воск и вазелин также являются окклюзионными ингредиентами.

К сожалению, SPF является известным виновником шелушения, так как он часто содержит оксид железа, оксид цинка или оксид титана, которые оседают на коже, а не впитываются. Однако скатывание – это не повод отказываться от солнцезащитного крема – просто найдите тот, который подходит именно вам.

Убедитесь, что вы нанесли средство правильно

Вы, наверное, слышали правило ухода за кожей “от легкого к плотному”, и оно существует не просто так – если вы используете легкий увлажняющий крем после масла, увлажняющий крем не сможет проникнуть в более тяжелое масло и просто останется на вашей коже.

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SPF всегда должен быть последним в вашем уходе за кожей (за ним следует грунтовка и / или тональный крем), поэтому лучше оставить более плотные средства для вечернего ухода.

Вам также необходимо убедиться, что вы не используете продукты с противоречивыми ингредиентами, такими как силикон и вода, которые при взаимодействии могут вызвать шелушение.

“Как правило, продукты, произведенные одним и тем же брендом, были разработаны совместно и протестированы на совместную работу”, – объясняет химик-косметолог Келли Добос.

Это не значит, что вы не можете смешивать и сочетать, но вам придется поэкспериментировать.

Келли также советует дать кремам и лосьонам тщательно высохнуть между слоями (и макияжем), быстро работать при смешивании жидкой косметики и наносить сухую пудру поверх жидкостей. Например, если вы используете пудровую минеральную основу с кремовым консилером, убедитесь, что сначала нанесли консилер.

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Не используйте слишком много продукта

Вы можете подумать, что нанесение большого количества грунтовки даст вам эту дополнительную безупречную основу, но, к сожалению, может быть и наоборот.

“Существует класс силиконовых полимеров, которые мы называем силиконовыми эластомерами – на этикетке они могут выглядеть как кроссполимер винилдиметикона, – которые на ощупь действительно шелковистые”, – объясняет Келли.

Они помогают размыть несовершенства и удерживать пигмент на коже, поэтому из них получаются отличные грунтовки. Тем не менее, вам действительно нужно только небольшое количество этих продуктов, потому что они могут накапливаться, когда вы используете слишком много.

Не уверены, сколько увлажняющего крема или сыворотки использовать? Этикетка подскажет вам – использовать больше, чем рекомендуется, – это просто пустая трата денег.

Вбивайте продукт в кожу, не трите

Лучше всего использовать чистые пальцы или косметический блендер для вбивания продукта в кожу. Не нужно массировать – интенсивное втирание может вызвать трение, что может привести к расслаиванию продукта.

Убедитесь, что ваша кожа находится в идеальном состоянии

Даже после тщательного изучения списков ингредиентов и наложения только совместимых продуктов, если ваш холст – он же ваша кожа – не в отличном состоянии, у вас все равно могут возникнуть проблемы.

“Жирная кожа может вызвать шелушение, так как создает барьер, препятствующий легкому впитыванию продукта, в то время как шелушащаяся, сухая кожа создает неустойчивую основу для нанесения”, – объясняет Амиш.

Регулярно очищайте и отшелушивайте кожу, чтобы удалить излишки жира, а также омертвевшие клетки. Если у вас жирная кожа, используйте средства по уходу, содержащие витамин С, так как их антиоксидантные и противовоспалительные свойства положительно скажутся на состоянии вашего лица.

Однако будьте осторожны, чтобы не отшелушивать слишком сильно, так как это также может повредить кожу. Большинство экспертов рекомендуют делать пиллинги два-три раза в неделю, но для всех это правило работает по-разному, поэтому действуйте постепенно и посмотрите, какой результат получится.