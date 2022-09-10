Мнение: Техническое. 10.09.2022
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В связи с наплывом ЦИПСО и паникеров, модератору выданы неограниченные лимиты на массовые расстрелы.
Внимательно думайте что пишите, дабы избежать немедленного попадания в расстрельный подвал с автоматическим удалением всех комментариев all-time. Все по законам военного времени.
Также напоминаю, что в этом году новогодней амнистии не будет. Потом не удивляйтесь.
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Источник: Colonel Cassad
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