Мнение: Техническое. 10.09.2022

В связи с наплывом ЦИПСО и паникеров, модератору выданы неограниченные лимиты на массовые расстрелы.

Внимательно думайте что пишите, дабы избежать немедленного попадания в расстрельный подвал с автоматическим удалением всех комментариев all-time. Все по законам военного времени.

Также напоминаю, что в этом году новогодней амнистии не будет. Потом не удивляйтесь.

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