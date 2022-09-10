 

“Челюсть выдвинута вперед”: диагноз Пугачевой поразил врача

10.09.2022, 20:55, Разное
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В беседе с “Дни.ру” стоматолог Давид Григорян рассказал о тайных ухищрениях певицы. Он взглянул на старые и новые кадры звезды, чтобы определить трансформацию, и был поражен. Стало ясно: Примадонна ушла гораздо дальше стандартного ухода за зубами. По словам профессионала, Алла Пугачева улучшила свою улыбку, прибегнув к нескольким манипуляциям.

“У королевы поп-музыки была диастема и десневая улыбка, при которой открывается больше двух миллиметров верхней десны”, — объяснил диагноз звезды специалист. Эксперт отметил, что такого рода патология решаема. Причем исправить этот недостаток внешности можно несколькими способами.

“При полном зубном ряде с наличием всех зубов правильный метод — ортодонтическое лечение с последующей вестибулярной пластикой и реставрацией всех зубов винирами или коронками. Также мы не исключаем вариант с тотальной реконструкцией всей челюсти имплантатами и реставрацией коронками. Судя по фото, верхняя челюсть выдвинута вперед, это подтверждает наши оба варианта”, — раскрыл секрет Аллы Пугачевой врач.

Напомним, что визуальное преображение Примадонны анализируют медицинские специалисты разных областей. Так, недавно к лицу артистки присмотрелся пластический хирург. Он полагает, что у звезды был задет лицевой нерв при подтяжке лица. По мнению медика, Аллу Пугачеву портит изъян в области рта.


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