 

Мнение: Балаклея. 10.09.2022. День

10.09.2022, 20:17, Разное
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Балаклея. 10.09.2022. День

1. Легкая пехота противника была замечена на северном въезде в Изюм. Из самого города подтверждающих видео пока нет.
Отвод войск на Оскол начался еще ночью. Тем не менее, пока еще нет данных о том, что противник в Изюме.

2. Красный Лиман и Ямполь на середину дня удерживались ВС РФ. Атаки противника отбивают. Оскол насколько можно понять также контролируется ВС РФ, что позволяет сохранять дорогу в направлении на Изюм.

3. Западная часть Купянска контролируется ВСУ. Восточная ВС РФ. Противник также прощупывает возможности продвигаться к северо-западу от Купянска в направлении на Великий Бурулук.

4. Сватово под контролем ВС РФ. Фронт сейчас у Оскола. Через город проходят колонны беженцев из Изюма и Купянска.

5. Сообщается, что противник переправил несколько ДРГ у Готомли (ранее он уже там высаживался, но его оттуда выбивали). Противник также ведет обстрел Волчанска, дабы посесять панику.

6. Вброс про потерю Александровки под Херсоном, который сегодня разгоняли, связан либо с ошибкой или дезинформацией, противник занял поселок Александровка рядом с Шевченково. Александровка под Херсоном под контролем ВС РФ – атаки противника там были отбиты.

Трансляция боевых действий на Украине как обычно продолжается в Телеграм https://t.me/boris_rozhin. Кому интересно, подписывайтесь.

Источник: Colonel Cassad


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