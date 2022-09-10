Мнение: Нетрадиционные мультики, 9 гендеров в школьных учебниках и расширение запрета ЛГБТ-пропаганды

1. В британский мультсериал «Свинка Пеппа», предназначенный для маленьких детей, добавили однополую семью. Сами свиньи – главные герои мультсериала – пока ещё остаются традиционными, а вот белые медведи теперь уже не совсем белые (ссылка):



В очередной серии популярного среди российских детей британского мультсериала представили нового героя – белую медведицу Пенни, которая сообщила, что живет с двумя мамами, и нарисовала портрет своей «семьи». Это первое появление персонажей с нетрадиционной ориентацией в этом мультике.

Недавно читал пост молодого человека, где он взахлёб хвастался, что получил вид на жительство на Западе. Я хорошо понимаю тех, кто уехал в девяностые, например. Однако ехать на Запад сейчас, в 2022? Кого-то ждёт большое разочарование.

2. В США повесточку добавляют прямо в школьные учебники. При этом ритуально поднимать руку во славу заднего привода недостаточно, нужно ещё и вникать в детали ереси содомствующих, и учить всю эту запутанную радужную муть наизусть (ссылка):

В школах США в программу ввели учебники, в которых выделено девять гендеров и более десяти видов сексуальных ориентаций. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В учебниках, которыми решили пользоваться в южном школьном округе Калифорнии Ньюпорт-Меса, утверждается, что всего существует девять типов гендерной идентичности. Авторы учебника поясняют, что человек может считать себя андрогинной, небинарной, цисгендерной, бигендерной, агендерной, трансгендерной, гендерфлюидной или гендерно неконформной личностью, а также по желанию оставлять под вопросом свою гендерную принадлежность и не относить себя ни к одному из упомянутых типов.

К внедрению повестки относятся серьёзно, равно как и к наказанию инакомыслящих. Вот видео, на котором, как утверждается, директор школы отчитывает ученика, посмевшего утверждать, что существуют только два гендера. Пишут, что молодого человека в итоге исключили.

3. В России пытаются остановить распространение радужного безумия. В Госдуме намерены расширить запрет на пропаганду нетрадиционных отношений (ссылка):



Понятие административно наказуемой пропаганды ЛГБТ будет расширено. Об этом в комментарии ТАСС заявил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, соавтор законопроекта о запрете такой пропаганды среди граждан России всех возрастов.

По словам Хинштейна, под понятием пропаганды будет также подразумеваться изображение гомосексуальных отношений «нормальными».

«Когда мы видим откровенно пропагандистскую литературу или фильмы, которые сняты с совершенно конкретной целью и задачей сформировать равнозначность, что есть нетрадиционные отношения, но они такие же нормальные, как и традиционные, вот это подпадает под перелагаемые нами санкции», — цитирует агентство депутата.