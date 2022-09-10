 

Определилась дата похорон Елизаветы II

10.09.2022, 19:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Похороны королевы Елизаветы II состоятся в понедельник, 19 сентября, говорится в заявлении Букингемского дворца.

«Государственные похороны Ее Величества королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября в 11:00 по стандартному британскому времени (13:00 мск – прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС со ссылкой на документ.

Сам день похорон будет выходным. Перед тем, как тело Елизаветы II будет предано земле, гроб будет на четыре дня выставлен в холле здания британского парламента, чтобы подданные смогли с ней проститься.

Похороны посетят несколько высокопоставленных лиц. Так, свое присутствие подтвердил президент США Джо Байден.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II, правившая более 70 лет, скончалась в четверг в Шотландии в возрасте 96 лет. В стране был объявлен 10-дневный траур. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06.21 / “Готовы дать решительный ответ”. США и ЕС будут координировать действия в отношении РФ

07.01.22 / Участники беспорядков захватили здание телеканала «Мир» в Алма-Ате

20.08.21 / Документацию по усадьбе Барбана, которую разрушили в Киеве, одобрил Минкульт – СМИ

08.02.22 / Мишустин: Большинство медицинских документов будут переведены в электронный вид

01.04.21 / Израиль планирует прививать подростков 12–15 лет вакциной от COVID-19 Pfizer/BioNTech

07.01.21 / “Самое большое испытание в жизни”. Корбан выразил благодарность всем, кто поддержал его после смерти сына

03.07.21 / Назначен исполняющий обязанности ректора ВШЭ

28.08.20 / На прикурившего в церкви от свечи подростка завели дело в Чите

21.12.21 / Страны Балтии готовы оказать военную поддержку Украине – минобороны Литвы

17.12.21 / Елка напрокат — новая услуга пришлась британцам по душе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика