 

Песков не увидел ничего страшного в смене спортивного гражданства

10.09.2022, 19:50, Новости дня
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Смена спортивного гражданства российскими атлетами не является чем-то страшным, спортсмены должны реализовываться, их нужно поддержать внутренними соревнованиями, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я вряд ли компетентен, чтобы давать какую-то оценку, я могу только сказать, что, с моей точки зрения, ничего страшного в этом нет, спортсмен должен реализовываться, у меня есть пример моей жены [Татьяны Навки], олимпийской чемпионки, которая начинала свою карьеру, будучи гражданкой Белоруссии. Она украинка, потом была гражданкой Белоруссии, а потом она жила полжизни в США, потому что разваливающийся Советский Союз не мог ей дать возможность соревноваться, и она признательна Америке за это, а потом она стала гражданкой Российской Федерации и получила золотую медаль, поэтому ничего страшного в этом нет», – цитирует ТАСС Пескова.

Он также заявил, что отстранение российских спортсменов от международных турниров необходимо компенсировать созданием системы внутренних соревнований для поддержки атлетов.

«Действительно, дискриминационные меры в отношении наших спортсменов, нашего спорта, наших достижений, введенные в том числе Международным олимпийским комитетом, — это реальность, с которой нам приходится сталкиваться, и это действительно большая проблема для спортсменов, которые, к сожалению, не могут поддерживать свою спортивную форму на должном уровне. Это накладывает на государство, на соответствующие ведомства, в первую очередь на министерство спорта дополнительную нагрузку и особую ответственность по компенсации отсутствия этих международных стартов», – сообщил пресс-секретарь президента.

Песков также добавил, что РФ еще предстоит компенсировать отсутствие международных соревнований созданием соревнований в ином формате с теми странами, которые готовы и хотят с нами взаимодействовать.

Ранее депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.

Напомним, 28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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