 

Блинкен и глава ЕК обсудили антироссийские меры и энергобезопасность

10.09.2022, 19:50, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили по телефону вопросы, касающиеся мер против России, поддержки Киева и обеспечения энергобезопасности ЕС, сообщил руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Нед Прайс.

Блинкен провел беседу с фон дер Ляйен, чтобы «обсудить дальнейшую поддержку Украины, подтвердить приверженность Соединенных Штатов энергетической безопасности Европы и продолжению координации по призыву РФ к ответу» в связи с проведением РФ специальной военной операции. Также Госсекретарь США и глава Еврокомиссии говорили о «важности обеспечения в дальнейшем стабильности и безопасности в Боснии и Герцеговине», отмечается в документе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил с визитом Киев, его поездка не анонсировалась.

Напомним, глава ЕК Фон дер Ляйен считает, что «астрономические цены на электричество» в ЕС установились вследствие «российских манипуляций на рынке» и из-за «климатических причин».

Россия предостерегла Евросоюз от обвинений в адрес Москвы в связи с ростом цен на газ в Европе.

Ранее стало известно, что Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция предложили расследовать причины рекордного скачка цен на газ в Европе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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