 

“Наложила на себя руки”: названы причины смерти звезды “Дома-2” Кочервей

10.09.2022, 19:33, Разное
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Тело красавицы-блондинки оказалось настолько изуродовано, что родители до сих пор не могут ее опознать. Скорее всего, для того, чтобы точно установить личность погибшей, придется проводить генетический тест.

В Сети тут же разлетелись слухи о том, что звезда “Дома-2” на самом деле занималась обслуживанием мужчин за деньги, а также незадолго до смерти восстановила девственность. Безусловно, эта информация ранит тех, кто был близок с Анастасией Кочервей.

Блогер Наида Нова Кому предположила, кому выгодно могут быть выгодны слухи и противоречивые версии смерти звезды “Дома-2”. Она считает, что в первую очередь в этом заинтересованы издания, которые живут за счет ярких заголовков, а также люди, желающие “хайпануть”. “Хайп важнее своих моральных принципов”, – уверена собеседница “Дни.ру”.

Блогер назвала предполагаемые причины смерти. По мнению Наиды Новы, пока еще не ясно, что же на самом деле случилось с несчастной Анастасией Кочервей, поэтому по Сети и гуляют самые дикие предположения о девушке.

“Внимание заколочено на любой информации о ее гибели, неизвестно, было ли это убийство, несчастный случай или же она наложила на себя руки. Многим интересны подробности ее жизни, ведь это хоть как-то поможет сформировать примерный вариант того, что с ней могло произойти”, – говорит блогер.

При этом Наида Нова считает, что на фоне повышенного интереса многие люди принялись писать и говорить то, что может не являться правдой во благо своих рабочих интересов.

“Но, думаю следственные органы разберутся в этом вопросе, и рано или поздно люди узнают правду”, – подытожила Наида Нова.


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