Тощая как скелет Гагарина выдала рецепт сытного ужина: Ест и не толстеет
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После “Фабрики звезд” Полина Гагарина стала тощая как скелет.
“Ест и не толстеет”, — удивляются поклонники. Идут годы, а лишний вес обходит знаменитость стороной. Тем не менее певица за обе щеки уплетает любимые лакомства, если есть такая возможность. Рецепт ужина звезды очень простой, а блюдо весьма калорийное.
Ингредиенты
Замороженные вареники с картофелем — 1 упаковка;
Лук репчатый — 1 штука;
Шампиньоны — 3-4 штуки;
Сыр — 50 граммов;
Вода питьевая— 100 мл;
Соль;
Растительное масло;
Зелень.
Способ приготовления
Погружаем 1/2 упаковки вареников в стеклянную форму для запекания и оставляем в стороне. Лук чистим, крошим полукольцами и обжариваем на раститетельном масле на слабом огне. В ту же сковороду добавляем грибы. Полина Гагарина предпочитает резать шампиньоны либо “колесиками”, либо на четвертинки.
Пока все это готовится, сыр измельчаем на крупной терке — это будет финальная посыпка блюда. Далее лук с грибами размещаем слоем поверх вареников, а сверху кладем остаток полуфабрикатов из пачки.
Солим, все слои покрываем сыром, наливаем у края формы воду и ставим емкость в духовку. Запекаем блюдо 15 минут при температуре 200 градусов. Готовый ужин посыпаем зеленью и наслаждаемся. Полина Гагарина советует рецепт каждому — не пожалеете!
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