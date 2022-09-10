Тощая как скелет Гагарина выдала рецепт сытного ужина: Ест и не толстеет

После “Фабрики звезд” Полина Гагарина стала тощая как скелет.

“Ест и не толстеет”, — удивляются поклонники. Идут годы, а лишний вес обходит знаменитость стороной. Тем не менее певица за обе щеки уплетает любимые лакомства, если есть такая возможность. Рецепт ужина звезды очень простой, а блюдо весьма калорийное.

Ингредиенты

Замороженные вареники с картофелем — 1 упаковка;

Лук репчатый — 1 штука;

Шампиньоны — 3-4 штуки;

Сыр — 50 граммов;

Вода питьевая— 100 мл;

Соль;

Растительное масло;

Зелень.

Способ приготовления

Погружаем 1/2 упаковки вареников в стеклянную форму для запекания и оставляем в стороне. Лук чистим, крошим полукольцами и обжариваем на раститетельном масле на слабом огне. В ту же сковороду добавляем грибы. Полина Гагарина предпочитает резать шампиньоны либо “колесиками”, либо на четвертинки.

Пока все это готовится, сыр измельчаем на крупной терке — это будет финальная посыпка блюда. Далее лук с грибами размещаем слоем поверх вареников, а сверху кладем остаток полуфабрикатов из пачки.

Солим, все слои покрываем сыром, наливаем у края формы воду и ставим емкость в духовку. Запекаем блюдо 15 минут при температуре 200 градусов. Готовый ужин посыпаем зеленью и наслаждаемся. Полина Гагарина советует рецепт каждому — не пожалеете!