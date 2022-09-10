Мнение: Скажи Изюм

Как-то всё похоже на разгром. Во всяком случае, все “завоевания” лета, те самые никому не известные города и села в ЛДНР, за взятие которых месяцами шли изнурительные бои, сейчас потеряны или будут потеряны буквально в течение нескольких дней. “Берешь чужое и на время, а отдаешь свое и навсегда”. Этот вечный (и печальный) закон жизни теперь сбывается для нас и на Украине.

Меня тянет в воспоминания. В прошлом году довольно много довелось общаться с ребятами – кадровыми военными, которые, правда, уже уволились из армии. Меня поразило – какая же в них клокотала ненависть… к Сердюкову! Да, удивительно – даже через 10 лет после его отставки! Причем – ненависть была какая-то иррациональная, и оттого – еще более свирепая. Я пытался, но так и не смог добиться никаких объективных обоснований. Единственное – училища позакрывал, расставил везде каких-то баб в финансовые отделы и бухгалтерии, провел сокращения, “сколько ребят хороших выгнал…” В общем у меня создалось ощущение, что главная претензия – поприжал вольницу, посокращал синекуры и навел порядок со снабжением. “Снабженец! Это не военный, это штатская крыса!”

Заодно вспоминаем воистину всенародную ненависть к Сердюкову в его бытность министром обороны. Я это хорошо помню, поскольку много раз пытался его отстаивать в блоге – но куда там… Уже от штатских, тогда еще не совсем старперов – читателей моего ЖЖ – слышалось одно раздражение: да кто он такой, “понаставил баб” (опять!), “наверняка он много ворует”… И как финальный плевок – “Мебельщик!”

А теперь, надеюсь, становится понятно: Сердюков – это вообще лучшее, что было с нашей армией за все время. Но – и это самое поразительное – Система сожрала его сама. Он оказался “другим”, не вписывающимся в каноны путинского режима. Слишком европейский, видимо.

И очень характерно, НА КОГО его заменили. На, замечу, всенародного любимца – второго по популярности человека в стране после Путина – и на протяжении многих лет. “Своего в доску”, компанейского, “слуга царю, отец солдатам”… ну, в некотором смысле… На министра, при котором масштабы воровства в армии достигли воистину гомерических масштабов. Это ж надо: всплывают цифры, что на “переоснащение армии” режим потратил порядка… триллиона долларов. Якобы машиностроительные заводы целые закупали на Западе – для ВПК. Итог? Армия воюет на танках Т-62 (номер – он же год выпуска).

Зато – свой. А Сердюков – гад, “жаль, что его не посадили!”. Думаю, это очень показательно и многое объясняет. Все дело ведь в том, что и Шойгу, и вот ЭТА армия, и бесследно испарившийся триллион – это всё ПЛОТЬ ОТ ПЛОТИ… нашего народа. Это всё было сделано по его самым заветным мечтам и в соответствии с его чаяниями. Это не “агенты ЦРУ” постарались, не “проклятые буржуи” – это народный строй породил народную армию.

И кто ж виноват, что она вот такая? Никто не виноват. Сердюков пытался что-то изменить – НАРОД его отторг. “Не замай! Мы тебя не любим, Мебельщик!” Ну, не любите так не любите. Зато Изюм – сладок и вкусен.