 

Королева ушла. Лондонский мост опущен

10.09.2022, 19:05, Разное
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Елизавета II — монарх Великобритании на протяжении 70 лет и, возможно, самая уважаемая фигура в мире — умерла в королевской резиденции в Шотландии. Ей было 96 лет.

Ко всем проблемам и кризисам, которые уже держат страну за горло, добавился еще один, пусть и давно ожидаемый.

Великобритания реально любила свою королеву. Поколения сменяли друг друга, а она стояла на страже королевской семьи как «редкого бастиона постоянства». «Нет аналогичного общественного деятеля, которого бы так глубоко оплакивали в Британии — Уинстон Черчилль, возможно, был бы ближе всего — или чья смерть могла бы спровоцировать большее отношение к идентичности и будущему страны», — пишет Марк Ландлер, глава лондонского бюро «Нью-Йорк таймс».

Елизавета II посетила за свою жизнь 130 стран, и некоторые не по одному разу. Первый премьер, которого она назначала, — Уинстон Черчилль, родился в 1874 году, последний — Лиз Трасс — в 1975-м.

После 70 лет незыблемости ее уход многими ощущается как сиротство. Ее смерть наступила в период острой неопределенности в Британии. Премьер-министр Лиз Трасс находится на своем посту всего три дня после нескольких месяцев политических потрясений. Страна сталкивается с самыми серьезными экономическими угрозами за последнее поколение, пишут мировые СМИ.

При этом будущее института британской монархии кажется не самым значительным. Вопрос в том, сохранится ли само Королевство как Соединенное — Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии? Какое место в меняющемся мире удастся занять нации, охваченной экономическими проблемами и драмами, пораженной крайней поляризацией ее политики и сражающейся со своим европейским соседом — экономическим гигантом — во времена мировой турбулентности?

* * *

Тщательно разработанный национальный план «Лондонский мост» — план прощания с Елизаветой Второй — вступил в действие. Вчера поздно вечером в Вестминстерском зале рабочие уже начали разбирать перила и скамейки, готовясь к тому, что королева будет лежать в состоянии покоя, как Черчилль в 1965 году, в течение трех дней на следующей неделе. В течение 23 часов в день британцы смогут проходить мимо гроба королевы. Ожидается 500 тысяч посетителей с очередями в несколько миль.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Источник: Новая газета


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