 

Мнение: Будни президента

10.09.2022, 18:56, Разное
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Владимир Путин открыл новое колесо обозрения на ВДНХ. Говорят, что самое большое в Европе. Потом – в режиме видеоконференции запустил участок Московского скоростного.

Потом заехал в международный центр самбо и бокса.

А выступая во время торжественного концерта в столичном парке «Зарядье» в рамках празднования Дня города, президент России заявил, что погибшие во время специальной военной операции России на Украине военнослужащие отдали жизни за свою страну.

В свете этого заявления президента России запланированный на вечер фейерверк в 30 тысяч залпов с 23 точек будет  выглядеть не праздничным салютом в честь 875-летия Москвы. Это будет больше похоже на  траурные залпы по погибшим, о которых говорил президент России….

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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