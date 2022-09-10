Вышла замуж, но не вышла – Личное мнение

Актриса Мария Кожевникова прямо по радио объяснила, почему только повенчалась, но так и не оформила официально отношения в ЗАГСе:

«У нас с мужем было только венчание. На Руси все только венчались. Не было никаких штампов в паспорте. Перед Богом больше ответственности».



Фото: Соцсети

Ну, конечно, ответственность перед Б-гом выше. Беда однако в том, что — а кого это когда сдерживало?

Сегодня тебя мужик любит. И стокилограммовую, и лысую, и вообще любую.

«Супруг говорит: “Ты была лысой и стокилограммовой, значит, мы пройдем и все остальное”», — делится Кожевникова.

А завтра разлюбит — примеров масса. И вины мужчины тут может не быть — просто встретил красивую и молодую, которую хочет так, что аж пар из ушей.

В официально оформленных семьях всё дальше бы пошло по закону: делёж совместно нажитого, всё пополам.

С чем остаётся сожитель, так и не оформивший отношения? Да с носом он остаётся — без денег, у разбитого корыта, с кучей проблем, которые решать не на что.

Ну, хорошо, я не такая циничная и допускаю, что люди могут любить друг друга всю жизнь. И хотя предугадать заранее такое и невозможно, всё-таки можно допустить и этот счастливый случай.

Но ушедшая любовь между людьми — не единственная проблема. А что если муж крякнет, кто унаследует его имущество?

Вполне возможно, что объявится куча желающих. У всех будут права, тогда как у тебя нет штампа в паспорте.

Конечно, слова Кожевниковой звучат красиво и романтично. Мы — перед Б-гом венчаны, всё у нас хорошо. Но человек всё-таки должен думать и о возможных трудностях, предупредить которые можно процедурой официального оформления отношений.

Согласны?

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