 

Мнение: Наводнение в Пакистане, рекордное лето и тяжёлая зима

10.09.2022, 18:35, Разное
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1. Страшное стихийное бедствие обрушилось на Пакистан. Треть территории страны затоплена (ссылка). Муссонные дожди летом были настолько мощны, что норма осадков в разных провинциях Пакистана была превышена в 5-8 раз, пострадали 33 миллиона человек, около 15% населения (ссылка).
 
Масштабы затопленной территории хорошо видны на космических снимках (ссылка).

Пока что подтверждена гибель 1400 человек, при этом экономический ущерб огромен, в стране может начаться сильный голод. Хорошо, что у России рекордный урожай — мы сможем хотя бы отчасти Пакистану помочь.

Общее население Пакистана составляет свыше 220 миллионов человек – в полтора раза больше, чем в России. Сложно себе представить, что должно случиться, чтобы затопило треть России. Можно только порадоваться, что мы живём в сравнительно безопасной в плане природных катастроф стране.

Теперь, вероятно, миграция из Пакистана в Европу и США резко вырастет. В особенности – в Великобританию, бывшую метрополию, колонией которой был Пакистан. Пожалуй, нам это на руку. Иметь дело с Пакистаном гораздо проще, чем с агрессивными и фанатичными британцами.

2. Европейские климатологи подвели итоги лета (ссылка):
 
Прошедшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений в Европе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование климатической службы Copernicus.

Летом 2022 года температура воздуха на 0,4 градуса по Цельсию превысила показатель 2021-го. Температуры выше среднего в основном были зафиксированы на востоке континента в августе. С июня по август показатель значительно превысил норму на юго-западе.

«Во многих частях Европы стояла рекордная жара, которая стала причиной засухи и пожаров», — отметили эксперты. <…>

В августе аномальную жару в европейских странах сравнили с наступлением апокалипсиса. Летом 2022 года во Франции боролись с обширными лесными пожарами. В Швейцарии оттаял перевал, который был покрыт льдом на протяжении двух тысяч лет, а Италия пережила сильнейшую засуху за последние семь десятилетий.

Что ж, если влага на Земле где-то прибывает, как в Пакистане, то где-то и убывает (как, в данном случае, в Европе). Где-то наводнения, а где-то засухи.

3. Европе прогнозируют тяжёлую зиму. Точнее, даже несколько тяжёлых зим (ссылка):

Коммерческий директор энергетического концерна Uniper Ник Ден Холландер заявил, что Европа столкнется с большими проблемами при подготовке к отопительному сезону в 2023 году из-за перебоев с поставками российского газа. Его слова приводит Bloomberg.

По его мнению, после грядущего зимнего сезона газовые хранилища европейских стран опустеют быстрее, чем обычно.

Холландер добавил, что проблемы европейских стран с обеспечением энергоносителями могут растянуться по меньшей мере до 2025 года. По его словам, до этого времени Европа будет испытывать трудности с распределением энергии среди потребителей.

Говорят, что после особенно жаркого лета часто наступает особенно холодная зима. Климатологи, кажется, не подтверждают это наблюдение: зимы в России и Европе в последнее время становятся всё и теплее и теплее, несмотря на летние температурные рекорды. Скорее, зима кажется более суровой из-за возросшей температурной разницы с летом.

Однако иногда холодные зимы всё-таки случаются, а в некоторых внутренних районах Европы может расти засушливость и континентальность климата, то есть контраст сезонов будет увеличиваться. Посмотрим, какие сюрпризы преподнесёт погода этой зимой.

Источник: Место для дискуссий


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