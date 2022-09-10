Мнение: Изюм

Приходят сообщения о сдаче Изюма. Собственно, единственно верное решение, если это так. Альтернативой является окружение и уничтожение порядка 10 тысяч военных, попавших в него. Ситуация развивается достаточно быстро и в одном направлении.

По понятным причинам официального сообщения нет и не ожидается, поэтому всё станет известно по факту. Штатные пропагандисты с мест сообщают о создании обороны по восточному берегу реки Оскол, а это явно за Изюмом. Купянск, кстати, тоже, похоже, всё.

На Большой земле, напротив, сплошной позитив. Фюрер сегодня открывает какой-то зал для борцух, в стране выборы и вообще всё идёт по плану.

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