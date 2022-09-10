Мнение: О сопернике как о мертвом: либо уважительно, либо ничего

Один момент мы не прояснили из прошлых разборов писем.

Почему нельзя плохо и особенно свысока отзываться о соперниках.

Почему красное поле от этого стремительно сокращается?

И почему красное поле растет, когда вы отзываетесь о соперниках уважительно?

Недавно письмо мы разбирали и видели, что автор уважительно отзывается о жене мужчины.

Жена становится бывшей, в том числе благодаря этому, а автор продолжает отзываться уважительно, что говорит о положительном прогнозе для ее отношений с мужчиной, несмотря на все трудности.

Почему это так важно?

Многие думают, что если отзываться о сопернике с презрением, это поможет, во-первых, его деморализовать, во-вторых, снизить собственное чувство страха, в-третьих, внушить оптимизм всем, кто поддерживает их.

Однако уничижительные высказывания о сопернике расшатывают человека – во-первых, обращают против него силы поля – во-вторых.

Почему расшатывают?

Если соперник – такое ничтожество, но все еще остается вашим соперником, значит вы ничтожество больше.

Обратите внимание в письмах, как люди сами себя запирают в ловушку.

Сначала человек “опускает” соперника, называя его уродом и дураком или дурой, чтобы “победить” его таким образом и унизить. Но победа такая осуществляется только в воображении, а в реальности соперник остается на своем месте или даже держит верх и вынести преимущество тупицы над собой невыносимо унизительно.

Будь к сопернику больше уважения, не было бы беды в том, что соперник пока не побежден, состояние было намного более собранным и стабильным, самоуважение в порядке.

То есть ради иллюзорной победы человек жертвует своей устойчивостью в реальном противостоянии.

Многие верят, что воображаемым преимуществом можно придать себе уверенности и вдохновения, а стоит начать уважать соперника, тут же охватит уныние и страх.

Если от мысли о возможном проигрыше охватывает страх, это означает, что вы уже присвоили победу. Если охватывает уныние, значит борьба вас интересует только в форме блицкрига, любые усилия вы считаете слишком затратными и шанс выигрыша их не окупает. Именно от этого появляется расшатанность.

Расшатанность – это всегда шатания короны, помните? Это когда вы чувствуете несоответствия между воображаемым и действительным, вас шатает, одна картина сменяется другой и сразу меняется мотивация.

Лучшее средство от расшатанности – видеть одну реальную картину. А для этого необходимо уважение к сопернику. Коль скоро это ваш соперник, значит ваши силы приблизительно равны, может быть временно, не важно за счет чего. Но он или она – не такие лохи, как вам хочется представлять, чтобы мотивировать себя на борьбу иллюзией легкого выигрыша.

Это что касается негативного влияния на собственное состояние.

Но презрение к сопернику так же негативно влияет и на поле.

Поле – это не абстракция и не мистика, это совокупность всех внешних сил, влияющих на вашу ситуацию, всех условий и обстоятельств.

К полю относятся такие вещи, например, как поддержка дальнего окружения и мнение сторонних наблюдателей. Чем более красиво и благородно ведет себя человек, тем больше симпатии к нему со стороны всех, кто это видит, мы говорим “поле благоприятствует”, хотя поле состоит не только из этого, это только его часть, но часть важная.

Образ объективного наблюдателя отражен в сознании каждого человека, даже если корона активно мешает этому и искажает картину. Каждый здоровый человек способен увидеть себя со стороны и может сделать это непредвзято. Если он видит, что поведение его красиво, силы его прибывают. Вот почему защищающийся или защищающий имеет по дефолту намного больше сил.

Реальные окружающие, их отзывы и взгляды, тоже имеют значение. Какой бы купол психзащит над головой вы ни вырастили, коллективное мнение тех, кто наблюдает за противостоянием, дойдет до вас и повлияет на вас. В том числе поэтому ваше благородное поведение открывает вам красную дорожку даже из самой плохой ситуации.

Штурманы думают, что если они будут презрительно отзываться о соперники, они настроят против него окружение, как будто их Слово имеет гипнотический эффект и влияет на умы. На самом деле эффект обратный и влияние на умы тоже обратное. Чем больше они льют помоев, чем больше лезут из кожи, чтобы доказать на словах ничтожность и слабость соперника, тем противней. Представьте себе жену, которая доказывает всем, что ее соперница – дешевая проститутка. Мало того, что она унижает себя соперничеством с такой девушкой, унижает мужа, она выглядит комично, пытаясь заставить всех верить ее словам. Это было бы очевидно и ей, не будь она в таком раздрае и смотри она со стороны. То есть сама ее ругань – показатель того, что она потеряла равновесие и находится в плохом состоянии.

Люди с решетом часто видят только два варианта: хвалить соперника или ругать, но чаще всего при соперничестве то и другое не уместно, полезней сохранять молчание или высказываться о сопернике по делу, без лишних оценок. На оценку имеет право судья, а не тот, кто соперничает. Докажите слабость соперника делом, легко его победив, а не болтовней. А если легко победить не можете, тем более не позорьтесь, болтая о его мизерности.

Силы поля – это в том числе и коллективное бессознательное, для которого принципы социального общежития первичны, коллективное бессознательное сложилось на базе этих принципов, когда предок человека только начинал еще свою эволюцию. Самые древние религиозные заповеди отражают эти принципы, вот почему соблюдать главные заповеди – это иметь ключ к коллективному бессознательному. “Быть хорошим” нужно не для того, чтобы получить одобрение своих родителей, а для того, чтобы получить поддержку коллективных родительских фигур, которых нельзя ни подменить, ни переделать, их условия надо просто принять. Это, в том числе, мы называем силами поля. Об этом идет речь в сказках и мифах древних народов. В сказках мораль более очевидна: надо держаться в границах и поле в лице волшебных помощников даст поддержку. В мифах все сложней: надо получить симпатию богов, а у богов свои конфликты, непонятные смертным. То есть в мифе герой помимо того, что должен вести себя красиво и вызывать симпатию богини или бога, должен еще угодить тому богу, который в данный момент сильней. Обычно это зависит от того, на территории каких богов происходит ситуация. Но если мы будем разбирать этот вопрос подробней, мы и тут увидим гегелевскую логику и аристотелевскую этику. Попробуем потом.

Возвращаясь к обсуждению соперника, попробуйте представить, что пресловутая жена презрительно отзывается о любовнице и в той же самой мере любовница презрительно отзывается о жене. При прочих равных косяк и слив любовницы больше, чем жены.

Кто объяснит, почему?

И вторая сторона.

Презрение к сопернику демонстрируют те, кто таким образом пытается “одержать вверх” в своем воображении и навязать картину своего превосходства окружающим. Корона дает иллюзию воодушевления, но ослабляет и расшатывает реальные опоры. Штурман вызывает сопротивление окружающих и ослабляет репутацию (= позицию в поле). В результате человек показывает результат намного хуже, чем был на то его потенциал. Но он может никогда не узнать об этом, может помнить только о том, что презрение помогало ему меньше бояться, именно поэтому такие паттерны и закрепляются в поведении. Невозможно прожить альтернативный вариант с правильным поведением, зато иллюзия силы воспринимается как стимул. Точно так мозг запоминает удовольствие от наркотика, а ломку воспринимает как недостаток дозы. И чтобы слезть с иглы необходимо расформировать нейронные связи (отвыкнуть) и сформировать отвращение к наркотикам, связав их с болезнью на сознательном уровне, поскольку на бессознательном уровне это сделать невозможно, именно поэтому наркотики живей живых. С короной – то же самое. Вы не можете на чувственном уровне оценить вред короны, не можете увидеть, насколько без короны у вас было бы больше реальных сил, даже если бы желания стало меньше. Это можно сделать только на сознательном уровне.

И вот какая ситуация возникает, когда речь идет не о любовном треугольнике, с которым все более-менее ясно, а о противостоянии групп, где нет никаких индивидуальных иллюзий, но есть коллективные, механизм которых иной.

И вам задача для начала.

Представьте компанию, которая соперничает с другой компанией, и очевидно, что победитель получит доминирующее положение на рынке. Однако, соперничество сопряжено с большими рисками и убытками. Сотрудники, от которых зависит победа, деморализованы большими убытками, рисками и готовы уступить. Вы – руководитель компании, вы хотите мотивировать их.

Одни эксперты говорят вам, что следует преувеличивать победы, чтобы мотивировать сотрудников, ведь близкая и доступная победа – лучший стимул. Другие эксперты говорят, что врать неэкологично, вас обязательно поймают на вранье и не будут доверять, кроме того, иллюзия легкой победы усыпляет бдительность людей.

Есть и третьи, которые говорят, что если вы уже начали использовать ложь как мотиватор, открывать внезапную правду сразу нельзя, это вызовет резкую демотивацию, надо постепенно подготовить сотрудников к правде.

Какую стратегию вы выберете как руководитель? Что вы сделаете еще?