Забираем с собой в осень все платья в стиле бохо: трендовые тенденции холодного сезона

Популяризации стиля бохо поспособствовала американская актриса Сиенна Миллер. Неоднократно она представала на публике в эффектных образах в таком стиле в 2013-2014 гг., чем привлекла внимание модниц со всего мира.

Сегодня платья бохо больше ассоциируются у нас с теплом и летом. Однако в текущем сезоне дизайнеры призывают нас не отказываться о любимых вещей. Если вам импонируют платья в стиле бохо, то вы вполне можете стилизовать их в осенние луки. Вдохновляемся идеями.

С корсетом

Один из трендовых фасонов — это платье в стиле бохо с корсетом. Такой наряд позволяет смоделировать фигуру «песочные часы», обозначить талию, сделать силуэт более стройным, а изгибы – соблазнительными.

В относительно теплую солнечную погоду дополните образ широкополой шляпой. В таком наряде можно смело оправляться на прогулку в парк или на свидание.

Из полупрозрачной ткани

Еще один вариант на начало осени, когда еще не слишком сильно похолодало. Речь идет о струящемся платье длины макси из полупрозрачной ткани. Под низ можете смело надевать облегающие брюки или джинсы скинни и водолазку, если есть необходимость утеплиться.

Чтобы образ получился целостным и гармоничным, дополните его аксессуаром в виде косынки или платка на голову.

С объемными рукавами

Сыграть на контрасте женственности и маскулинности можно с помощью платья в стиле бохо с объемными рукавами длины миди. Это хороший вариант на прохладную погоду.

Подбирайте изделие из плотной ткани, комбинируйте его с сапогами с широким голенищем — и вы получите яркий самобытный образ. Не забудьте дополнить лук изысканной бижутерией.

С платьем-комбинацией

Оригинальным является платье, состоящее из двух слоев. Первый — платье-комбинация из непрозрачного материала. Второй — платье с длинными рукавами из полупрозрачной ткани. Данный наряд можно сочетать с ботильонами на широком устойчивом каблуке. Получится прекрасный образ как для свидания, так и для работы или даже посещения торжественного мероприятия.

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Не бойтесь сочетать между собой принты, особенно анималистичные. Платье «под леопарда» плюс ботильоны «под змею» запросто составят гармоничный тандем.

С рукавами три четверти

Для относительно теплой осенней погоды можете смело выбирать платье в стиле бохо с рукавами три четверти. Фасоны могут быть самые разные. Например, для создания непринужденного неформального образа подойдет изделие свободного кроя. Если подчеркнете талию с помощью ремешка, тогда лук получится более элегантным и женственным.

Еще один хороший и трендовый фасон — это платье с запахом. Преимущество такого фасона заключается в том, что он подходит женщинам любой комплекции. Платье однозначно стройнит и вытягивает силуэт.

Чтобы образ получился романтичным, легким и воздушным, выбирайте изделие с рюшами, воланами и оборками. Уместной будет и бахрома. Идеальное сочетание получится с казаками — обувью с острыми носками, широким голенищем, в ковбойском стиле.

С длинными рукавами

Осенью можно смело носить платье с длинным рукавом длины миди. Подбирайте изделие с этническим принтом, чтобы выдержать концепцию. Высокие сапоги в данном случае будут наиболее уместными.

С пуховиком

Актуальный вопрос: с чем сочетать платья в стиле бохо, когда на улице сильно похолодает? Беспроигрышный вариант — это удлиненный дутый пуховик-пальто. При желании берите изделие приталенного кроя, чтобы образ получился более изысканным. Если верхняя одежда будет нейтрального светлого пастельного оттенка, тогда она без проблем будет сочетаться с платьями любых расцветок и принтов.

Из обуви подойдут высокие сапоги, ботильоны, а также сабо на высокой платформе. Последний вариант, кстати, лучше всех вписывается в концепцию бохо и, кроме того, в данном сезоне в моде.