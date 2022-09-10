Используйте щипцы, чтобы убрать излишки клея: как правильно чистить накладные ресницы

Накладные ресницы совсем не обязательно выбрасывать сразу же после использования. Их вполне можно применять повторно, самое главное – правильно их очистить и подготовить.

Можно очистить ресницы ватными палочками или мягким ватным тампоном. Также можно использовать пинцет и пластиковый контейнер, наполненный средством для снятия макияжа, чтобы аккуратно удалить все имеющиеся загрязнения.

После окончания чистки нужно хранить накладные ресницы в сухом и прохладном месте. Вот несколько советов относительно того, как провести очистку накладных ресниц.

Подготовить оборудование

Изначально нужно подготовить определенное оборудование и приспособления. Потребуются: средство для снятия макияжа глаз, ватные диски, спиртовая жидкость, пинцет, ватные палочки, контейнер.

Вымыть руки

Перед тем как приступить к работе, нужно тщательно вымыть руки с мылом, чтобы предотвратить проникновение различных бактерий и загрязнений. Желательно нанести специальное антибактериальное дезинфицирующее средство для рук.

Изначально вымыть руки под чистой проточной водой. Намылить антибактериальным мылом примерно 20 секунд. Тщательно вымыть кончики пальцев и между пальцами.

Нужно убедиться в том, что все чисто, а затем снова промыть все проточной водой.

Снять ресницы

Нужно снять накладные ресницы, которые нужно очистить.

Это можно сделать кончиками пальцев или при помощи пинцета. Накладные ресницы обычно довольно легко снимаются.

Протереть ватным диском

Смочить ватный диск средством для снятия макияжа и провести по внутренней части накладных ресниц.

Нужно несколько раз очень хорошо все протереть, чтобы удалить клейкий слой.

Очистить обе стороны ресниц

Протирать ватным диском, смоченным в средстве для снятия макияжа, нужно с обеих сторон. Процесс очистки выполняется от одного конца к другому.

Для получения максимальной чистоты нужно тщательно убрать все остатки клея, пока волоски и внутренняя часть, которая крепится к векам, не будут полностью чистыми.

Чтобы удалить остатки клея, можно использовать щипцы.

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Если есть какие-то участки, которые довольно сложно очистить, то нужно снова смочить ватный диск в средстве для снятия макияжа и тщательно протереть участок, на котором остался клей.

Также можно воспользоваться довольно простым способом очистки. Для этого нужно налить средство для снятия макияжа в пластиковую емкость.

В контейнер налить нужно примерно 2 ст. л. средства. Окунуть ресницы, пока они не будут полностью погружены в жидкость.

Встряхнуть примерно 5 минут и вынуть накладные ресницы при помощи пинцета. Просушить ватным тампоном. Протирать нужно от края до края до полного высыхания.

Также можно попробовать положить накладные ресницы на чистую салфетку и дать хорошо высохнуть.

Нужно поместить в такое место, которое будет недоступным для детей и животных и оставить до полного высыхания.

Поместить в чистое и сухое место

Положить ресницы рядом друг с другом в контейнер. Нужно убедиться в том, что используемая емкость сухая, прохладная и чистая.

Можно протереть используемый контейнер средством для снятия макияжа или же спиртом. Самое главное, тщательно убрать все имеющиеся загрязнения, а также остатки клея. Очень важно, чтобы емкость была максимально чистой.

Можно использовать тот же контейнер для ресниц, в котором они были при покупке, если он все еще чистый. Плотно закрыть коробочку. Это позволит использовать накладные ресницы в следующий раз, когда они понадобятся и при этом они будут чистыми.

Это позволит использовать накладные ресницы много раз и значительно сэкономить. Самое главное следить за тем, чтобы волоски были неповрежденными и не было проплешин.