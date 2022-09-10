Мнение: Бодрячком!

Заглянул в Топ ЖЖ, там на втором месте – некто Мастерок. Помню этого блогера – он снискал себе некогда большую аудиторию практическими и бесконечными советами “на все случаи жизни”, типа “как починить бачок унитаза”. Но и этого, похоже, мобилизовали на СВО – пишет он почему-то совсем не по профилю, зато пафосно. Переживает за украинцев – пост называется “Сиюминутный успех обернется стратегическими проблемами”. Общая мысль – “Это даже хорошо, что сейчас нам плохо!”

Цитата: “На Западе довольны, в Киеве ликование. Ну а дальше-то что?

Надежды Зе-офиса «запустить «зрада-кейс» в российском обществе не оправдались. Да, неприятно, даже отчасти позорно, но такое уже бывало. Наше государство и народ обладают большим запасом прочности, позволяющим выдерживать и не такие испытания.

Даже если украинская «перемога» не закончится привычно «зрадой» в ближайшие дни, наступление ВСУ может носить лишь ограниченный характер, хотя бы в силу ограниченности ресурсов украинских формирований. Ни о каком «переломе» не может быть и речи. Будут подведены подкрепления, интенсифицированы ракетные и авиационные удары, и движение бандеровских формирований будет остановлено. Начнется контрнаступление. И вот тут встанет вопрос: чем и как обороняться?”

Прямо Есенин:

“И теперь говорю я не маме

А в чужой и хохочущий сброд:

“Ничего, я споткнулся о камень!

Это к завтрему всё заживёт!”

Удивительная тенденция: вчера еще и Чадаев писал об “упорстве”, этот о “контрнаступлении”. Я не могу понять: а что, ради Изюма мы тут все умереть должны? Может, уже и хрен с ним, оставили – и слава богу? Почему б не уняться, получив по зубам?

РАДИ ЧЕГО ЭТО ВСЁ??