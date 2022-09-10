 

Мнение: МО РФ об отступлении на Харьковском направлении

10.09.2022, 17:30, Разное
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МО РФ об отступлении на Харьковском направлении

Появился официальный комментарий МО РФ о происходящем:

Для достижения целей СВО принято решение перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении. В течение трёх суток проведена операция по свертыванию и переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск на территорию ДНР.
Проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. В целях недопущения ущерба войскам РФ по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии.
ВС РФ за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии.

Где именно пройдут новые рубежи обороны, пока до конца неясно. Волчанск судя по заявлениям также будет сдан.
Но фактически, помимо Балаклеи и Изюма, можно ожидать оставление существенной части контролируемой территории Харьковской области.
По факту, это самое серьезное поражение ВС РФ с начала СВО.

О причинах будет отдельный материал после стабилизации фронта.

Источник: Colonel Cassad


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