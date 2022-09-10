Мнение: МО РФ об отступлении на Харьковском направлении
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
МО РФ об отступлении на Харьковском направлении
Появился официальный комментарий МО РФ о происходящем:
Для достижения целей СВО принято решение перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении. В течение трёх суток проведена операция по свертыванию и переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск на территорию ДНР.
Проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск. В целях недопущения ущерба войскам РФ по противнику наносилось мощное огневое поражение с применением авиации, ракетных войск и артиллерии.
ВС РФ за трое суток уничтожили более двух тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии.
Где именно пройдут новые рубежи обороны, пока до конца неясно. Волчанск судя по заявлениям также будет сдан.
Но фактически, помимо Балаклеи и Изюма, можно ожидать оставление существенной части контролируемой территории Харьковской области.
По факту, это самое серьезное поражение ВС РФ с начала СВО.
О причинах будет отдельный материал после стабилизации фронта.
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет