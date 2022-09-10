19FortyFive – Эрдоган доведёт Турцию до войны с Грецией

Перспектива открытого вооружённого противостояния между Турцией и Грецией становится всё более вероятной, и это в первую очередь связано с президентом страны Реджепом Эрдоганом, пишет 19FortyFive. Как полагает внештатный обозреватель издания, Эрдоган отчаянно нуждается в отвлекающем манёвре, который позволит ему избежать народного гнева из-за постигшего Турцию экономического кризиса.



AP

Список стран, которые «страдают от агрессивных действий Анкары», не назовёшь кратким, пишет 19FortyFive. Как напоминает внештатный обозреватель издания, Турция удерживает одну треть Кипра, применяла свои истребители F-16 и силы специального назначения против армян, каждый день наносит авиаудары по Ираку и успела создать на его территории уже 68 форпостов, включая полноценные военные базы, и ведёт «этнические чистки» на севере Сирии.

«На таком фоне вызывают справедливое беспокойство всё более частые угрозы со стороны турецкого президента Реджепа Эрдогана в адрес Греции», — полагает автор статьи. По мнению журналиста, хотя напряжённость между этими двумя членами НАТО регулярно возникает уже не один десяток лет, нынешний кризис — особенный, и обусловлено это четырьмя факторами.

Во-первых, Эрдоган является «реваншистом и этого даже не скрывает», подчёркивает обозреватель 19FortyFive. Он пытается добиться пересмотра в пользу Анкары Лозаннского мирного договора 1923 года, который закрепил границы Турции с Грецией и Болгарией, делает заведомо ложные заявления о том, что Афины якобы нарушают соглашения о демилитаризации, и вместе со своими соратниками настаивает на том, что Турции должны принадлежать все острова Эгейского моря, расположенные к востоку от срединной линии, перечисляет автор. Заявлениями Турция при этом не ограничивается — её самолеты постоянно нарушают воздушное пространство греческих островов, а заявления Госдепа США в духе «и нашим, и вашим» обстановку только усугубляют, констатирует журналист.

Второй фактор — состояние турецкой экономики, которая движется к краху, продолжает автор. Как отмечает журналист, инфляция в стране превышает 80%, за последние пять лет турецкая лира потеряла те же 80% своей стоимости — а Эрдоган и члены его семьи «каким-то необъяснимым с юридической точки зрения образом» за это время успели стать миллиардерами. Между тем, поскольку турецкий президент полностью подавил политических оппонентов, отправив часть из них за решётку, а часть — вытеснив за границу, ему просто не на кого свалить ответственность за экономические трудности, поэтому ему нужен кризис, который позволит переключить внимание публики — и захват греческих островов станет идеальным отвлекающим манёвром, рассуждает обозреватель 19FortyFive.

Аналогичная динамика наблюдается в плане выборов, которые уже не за горами, пишет журналист. «В Госдепе есть тенденция выдавать желаемое за действительное — и многие, кому небезразличны отношения между США и Турцией, признавая, каким проблемным человеком бывает Эрдоган, всё же надеются, что избиратели устанут от его перегибов и просто выгонят его с поста на выборах в следующем году, — разъясняет автор. — Такими своими надеждами они пользуются для того, чтобы сглаживать любые попытки призвать Турцию к ответу в рамках американской политической системы». «Но здесь есть проблема, и заключается она в том, что такой подход предполагает, будто Эрдоган, который сам называл себя слугой шариата и имамом Стамбула, подчинится воле народа, — убеждён журналист. — Правда же в том, что, если Эрдогану будет светить поражение с таким перевесом голосов, который не выйдет нивелировать при помощи подтасовок, он просто спровоцирует кризис и объявит чрезвычайное положение, получив повод вовсе не проводить выборы. И война с Грецией станет для него идеальным решением».

Последний фактор, обостряющий ситуацию, — решения администрации президента США Джо Байдена, которая явно допустила оплошность, полагает автор. По мысли обозревателя 19FortyFive, хотя Байден в начале срока проявил гораздо большую стойкость к обаянию Эрдогана по сравнению со своими предшественниками, его команда в последние месяцы на турецком направлении сильно сдала назад, и особенно явно это проявилось в решении порекомендовать конгрессу одобрить продажу Анкаре истребителей F-16. Как предполагает журналист, люди Байдена, по всей видимости, рассчитывали, что такой шаг позволит замирить Турцию после отказа Вашингтона поставлять ей самолёты F-35 и подтолкнёт Анкару к тому, чтобы оказать помощь Украине. Однако на деле такая мера возымела обратный эффект: Эрдоган воспринял её как отмашку со стороны США к тому, чтобы нарастить агрессивные действия в отношении соседей, и как сигнал о том, что Анкаре разрешают закупить у РФ дополнительные ЗРК С-400, подчёркивает автор. А в отношении Украины Турция при этом ведёт «двойную игру», наряду с Китаем, Ираном и КНДР помогая РФ избегать дипломатических и экономических мер в ответ на свои действия, пишет он.

«Война с Грецией скорее всего уже близко — и не потому, что что-то не так сделали Афины, а потому, что Эрдогану отчаянно необходимо отвлечь внимание от своих провалов и банкротства. А администрации Байдена в течение ближайших 12 месяцев скорее всего придётся ответить на вопросы о том, что можно сделать, дабы предотвратить турецкую агрессию, как США могут помочь Греции бороться с турецкими дронами, самолётами и ракетами, и может ли Америка оставаться в стороне, если её верного союзника по НАТО атакует другой член альянса», — подытоживает обозреватель 19FortyFive.