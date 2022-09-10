Пашаев вернул себе статус адвоката

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев смог вернуть себе статус адвоката, сообщил сам Пашаев, статус он вновь получил в адвокатской палате Северной Осетии.

«27 июня сдал тестирование, за 12 минут ответил на 70 вопросов. 5 августа у меня приняли экзамен», – передает ТАСС со ссылкой на слова Пашаева.

Он отметил, что все члены комиссии проголосовали единогласно за возвращение его в ряды адвокатов.

Пашаев защищал актера Михаила Ефремова по делу о ДТП в центре Москвы со смертельным исходом. В сентябре 2020 года он лишился на год статуса адвоката из-за высказываний по уголовному делу.

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