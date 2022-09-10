В Херсоне прогремело не менее пяти взрывов
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На территории Херсона в субботу прогремело по меньшей мере пять взрывов, предположительно, работают российские силы ПВО.
Взрывы были слышны около 17:05 мск., но при этом в небе над городом не видно следов от ракет. Официального подтверждения работы ПВО не было, передает ТАСС.
Накануне российская ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Херсону и Каховской ГЭС. Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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