 

В Херсоне прогремело не менее пяти взрывов

10.09.2022, 17:01, Новости дня
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На территории Херсона в субботу прогремело по меньшей мере пять взрывов, предположительно, работают российские силы ПВО.

Взрывы были слышны около 17:05 мск., но при этом в небе над городом не видно следов от ракет. Официального подтверждения работы ПВО не было, передает ТАСС.

Накануне российская ПВО отразила ракетный удар ВСУ по Херсону и Каховской ГЭС. Украинские войска обстреляли Каховскую ГЭС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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