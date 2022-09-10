Швеция предупреждает о возможных проблемах с электричеством в зимний период

Лотта Меделиус-Бреде, генеральный директор шведского оператора системы передачи электроэнергии Svenska Kraftnat, не исключила возможности того, что зимой в стране могут произойти отключения электроэнергии.

“Мы не можем исключить возможность того, что мы можем оказаться в более холодной ситуации, либо утром, либо вечером. В таких случаях нам, возможно, придется прибегнуть к (отключению электроэнергии). “Как при обычном отключении электроэнергии – вы остаетесь без электричества примерно на час или около того”, – сказала Меделиус Бродер в интервью газете Dagens Nyheter.

Она заявила, что Швеция является крупным экспортером, но стране приходится импортировать электроэнергию “в самый холодный день”. Бреде говорит, что в обычную зиму страна должна импортировать 1 400 МВт электроэнергии.

Меделиус-Бреде предупредила, что этой зимой цены на электроэнергию для шведов будут очень высокими.

Телеканал SVT рассказал в субботу, что рекордный экспорт шведской электроэнергии в Европу в июле 2022 года в объеме четырех тераватт-часов был вызван энергетическим кризисом в Европейском Союзе.

Запад усилил санкции против РФ после начала специальной военной операции против Украины с целью ее демилитаризации и денацификации. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что долгосрочная стратегия Запада заключается в сдерживании и ослаблении России. Санкции нанесли серьезный экономический удар по мировой экономике. Он заявил, что главная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей.