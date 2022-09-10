Эксперт считает, что запасы газа в Европе могут закончиться в январе

По мнению Мехмета Догана, генерального директора GazDay Enerji, запасы газа в Европе могут закончиться уже в январе.

Однако президент РФ Владимир Путин отметил, что долгосрочная стратегия Запада по сдерживанию и ослаблению РФ не является устойчивой. Санкции нанесли серьезный экономический удар по мировой экономике.

По сообщению информационного агентства Anadolu, он заявил, что “запасы газа в Европе могут закончиться к январю”, вопреки планам по сокращению потребления “голубого топлива” на 15%. Он заявил, что уровень европейских газовых хранилищ достиг 80%.

Гендиректор напомнил, что рынок был дестабилизирован после пандемии и что в 2020 году 1000 кубометров природного газа в Европе будет стоить около 60-70 долларов. В течение рассматриваемого времени из РФ в Европу ежедневно поступало 385 миллионов кубометров газа.