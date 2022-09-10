 

Эксперт считает, что запасы газа в Европе могут закончиться в январе

10.09.2022, 16:59, Разное
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По мнению Мехмета Догана, генерального директора GazDay Enerji, запасы газа в Европе могут закончиться уже в январе.
Однако президент РФ Владимир Путин отметил, что долгосрочная стратегия Запада по сдерживанию и ослаблению РФ не является устойчивой. Санкции нанесли серьезный экономический удар по мировой экономике.

По сообщению информационного агентства Anadolu, он заявил, что “запасы газа в Европе могут закончиться к январю”, вопреки планам по сокращению потребления “голубого топлива” на 15%. Он заявил, что уровень европейских газовых хранилищ достиг 80%.

Гендиректор напомнил, что рынок был дестабилизирован после пандемии и что в 2020 году 1000 кубометров природного газа в Европе будет стоить около 60-70 долларов. В течение рассматриваемого времени из РФ в Европу ежедневно поступало 385 миллионов кубометров газа.


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