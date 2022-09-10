Пригожин одной фразой ответил на вопрос о его связи с “ЧВК Вагнера”

Ситуацию объяснил сам Пригожин. Он иронично отреагировал на запрос СМИ.

“Вау, я узнал о существовании “ЧВК Вагнера” и внимательно изучил этот вопрос”, — цитирует слова Пригожина пресс-служба “Конкорд”.

Ранее бизнесмен заявил об активной поддержке российской СВО на территории Украины. По информации ряда СМИ, “ЧВК Вагнера” также принимает участие в борьбе с националистами в Донбассе.