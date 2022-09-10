Валерий Соловей: «Иноагентом признали не меня, а моего двойника»

Политолог и ассоциированный член политико-мистической организации Валерий Соловей прокомментировал решение Минюста о внесении его в список иностранных агентов. По словам Соловья, чиновники допустили ошибку и включили в реестр совершенно другого человека.

«У меня есть два двойника для разного рода жизненных ситуаций. Один из них постоянно появляется на публике, ходит в магазин и выполняет по дому разную работу, – пояснил он. – А другой проводит стримы на моем канале и дает интервью журналистам от моего имени. Их несколько раз задерживали и даже пытались отравить «Новичком», но третий двойник вовремя подоспел с антидотом, так что все, слава богу, обошлось. Никакую плашку ставить я не собираюсь и буду дальше заниматься анализом здоровья президента», – заявил Соловей.

По данным Telegram-канала «Генерал СВР», настоящий Валерий Соловей до сих пор находится в изоляторе Следственного комитета и ожидает завершения расследования о госизмене. Сторонники политолога в ближайшее время собираются провести обряд «33 соловья», чтобы очистить карму профессора от порчи и высвободить его из тюремных застенков. В мероприятии также примут участие все его двойники.

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