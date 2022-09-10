Путин и Собянин открыли центр самбо и бокса в “Лужниках”

В субботу, 10 сентября, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Международный центр самбо и центр бокса в “Лужниках”, а также посмотрели финальную схватку турнира “Кубок звезд. Лига боевого самбо” и матчи встречи “Сборная России – Сборная мира” в рамках Всемирной боксерской лиги.

Увидев спорткомплекс, глава государства сказал: “Здесь дворец, натурально дворец”. Он отметил, что этот вид единоборств является национальным видом спорта. Сергей Собянин согласился с российским лидером, а также заметил, что спортсмены действительно достойны такого дворца.

Спортивный комплекс, построенный в “Лужниках”, не имеет аналогов в мире по функциональному наполнению. Здание полностью соответствует требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо, а значит, здесь можно проводить соревнования мирового уровня.

Построить центры самбо и бокса в “Лужниках” поручил сам президент России. Работы велись два года. Они завершились в начале этого лета. Концепцию спорткомплекса разработали Международная федерация самбо и Федерация бокса Москвы. Перед проектированием были проанализированы крупнейшие арены за рубежом.

Центры самбо и бокса хоть и объединены одной крышей и фасадом, работать они будут независимо друг от друга. Есть отдельные входы и парковки (в том числе – подземная на 108 машино-мест). Площадь семиэтажного здания составляет 45,6 тысячи квадратных метров. При подсчете учитывался один подземный этаж.

То, что бросается в глаза при осмотре спортивного комплекса, – зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Говоря о залах для соревнований в центре самбо, стоит рассказать, что там есть три борцовских ковра с трибунами на 1,6 тысячи зрителей. Также есть тренировочный зал.

В центре бокса есть как зал для соревнований на два ринга с трибунами на две тысячи зрителей со специальными местами для маломобильных граждан, так и зеркальный тренировочный зал на два боксерских ринга и одну универсальную раму.

Москва 10 и 11 сентября отмечает 875-летие. Праздничные мероприятия проходят в центре и во всех округах.