 

Путин и Собянин открыли центр самбо и бокса в “Лужниках”

10.09.2022, 15:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В субботу, 10 сентября, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Международный центр самбо и центр бокса в “Лужниках”, а также посмотрели финальную схватку турнира “Кубок звезд. Лига боевого самбо” и матчи встречи “Сборная России – Сборная мира” в рамках Всемирной боксерской лиги.

Увидев спорткомплекс, глава государства сказал: “Здесь дворец, натурально дворец”. Он отметил, что этот вид единоборств является национальным видом спорта. Сергей Собянин согласился с российским лидером, а также заметил, что спортсмены действительно достойны такого дворца.

Спортивный комплекс, построенный в “Лужниках”, не имеет аналогов в мире по функциональному наполнению. Здание полностью соответствует требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо, а значит, здесь можно проводить соревнования мирового уровня.

Построить центры самбо и бокса в “Лужниках” поручил сам президент России. Работы велись два года. Они завершились в начале этого лета. Концепцию спорткомплекса разработали Международная федерация самбо и Федерация бокса Москвы. Перед проектированием были проанализированы крупнейшие арены за рубежом.

Центры самбо и бокса хоть и объединены одной крышей и фасадом, работать они будут независимо друг от друга. Есть отдельные входы и парковки (в том числе – подземная на 108 машино-мест). Площадь семиэтажного здания составляет 45,6 тысячи квадратных метров. При подсчете учитывался один подземный этаж.

То, что бросается в глаза при осмотре спортивного комплекса, – зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Говоря о залах для соревнований в центре самбо, стоит рассказать, что там есть три борцовских ковра с трибунами на 1,6 тысячи зрителей. Также есть тренировочный зал.

В центре бокса есть как зал для соревнований на два ринга с трибунами на две тысячи зрителей со специальными местами для маломобильных граждан, так и зеркальный тренировочный зал на два боксерских ринга и одну универсальную раму.

Москва 10 и 11 сентября отмечает 875-летие. Праздничные мероприятия проходят в центре и во всех округах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.02.22 / Мнение: Замковый камень

30.08.22 / Ученые из Японии выяснили, чем социальные кошки отличаются от одиночек

09.07.21 / Ремонт принтеров на Сапёрной Слободке

06.05.22 / Мнение: “Дом дракона”

30.06.22 / Компания RENAULT запатентовала в РФ обновленный кроссовер DACIA DUSTER 2022 года

11.03.21 / Озеро в Турции поможет найти следы инопланетной жизни на Марсе, считают исследователи

08.09.21 / Как правильно закатывать банки винтовыми крышками: стоит ли потом переворачивать банки

14.05.21 / Юлия Пересильд полетит в космос ради съемок нового фильма

16.10.21 / Барда Александра Харчикова торжественно посвятили в депутаты Госдумы

02.07.22 / Планы Лондона вернуть госслужащих в офисы напоролись на дефицит рабочих столов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика