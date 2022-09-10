 

Путин и Собянин открыли крупнейшее в Европе колесо обозрения

10.09.2022, 14:29, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В субботу, 10 сентября, президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли колесо обозрения “Солнце Москвы” на ВДНХ. Церемония состоялась в режиме видео-конференции. В этот момент глава государства и градоначальник находились в концертном зале “Зарядье”, где проходит праздничный концерт к 875-летию столицы.

Как отметил российский лидер, это колесо обозрения является уникальным сооружением, поскольку в Европе оно крупнейшее. Высота “Солнца Москвы” – 140 метров (высота “Лондонского глаза” в столице Великобритании – 135 метров). Путин выразил благодарность создателям аттракциона за вклад в развитие столичной сферы отдыха и развлечений.

Колесо обозрения на ВДНХ имеет 30 закрытых кабин, каждая из которых может вместить до 15 человек. В кабинах есть система видеонаблюдения, кнопка связи с оператором и климат-контроль.

Для того, чтобы попасть на посадочный вокзал, необходимо прокатиться по крытому эскалатору. Высадка осуществляется в другом месте. Один оборот “Солнце Москвы” осуществляет за 18 минут 40 секунд.

Ожидается, что каждый год аттракцион будут посещать свыше 2,5 миллиона человек. Если так будет, то это колесо обозрения станет главной точкой притяжения на ВДНХ и одним из самых популярных достопримечательностей столицы.

Кстати, кабины “Солнца Москвы” можно будет арендовать для празднования дня рождения или свадьбы. В двухэтажном комплексе колеса обозрения есть развлекательные пространства, игровой центр, интерактивный музей-театр “Лисапарк”, а также сувенирный магазин.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.08.22 / Исторической родиной всех пингвинов назвали Новую Зеландию

14.06.21 / Татьяна Пельтцер и другие талантливые актрисы, которые не учились профессии

02.08.22 / Смольный может провалить план по замене лифтов Петербурга к 2025 году

12.06.22 / Спорное украшение – браслет на щиколотке: его значения и рекомендации для женщин

01.06.21 / Скандалы: Игры сильных

04.05.22 / Небольшие усилия для себя любимой: как создать привычку заботиться о себе

26.10.20 / Русскоязычные СМИ Белоруссии

31.08.22 / Nikkei: Япония и США создадут новый центр по разработке микрочипов следующего поколения

29.08.22 / Жизнь в коммуналке, поцелуи со Збруевым и предательство мужа: испытания Марины Александровой

21.08.21 / Открываем автомойку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика