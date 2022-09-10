Джинсы-кюлоты в стиле кэжуал смело миксуем с вязаным свитером, черным блейзером и даже хиджабом

Наступление осени вовсе не означает, что мы должны отказываться от любимых укороченных брюк. Джинсы-кюлоты в стиле кэжуал вполне можно вписать в повседневные луки в текущем сезоне. Вдохновляемся идеями гармоничных миксов.

С джинсовой рубашкой

Создавайте гармоничный образ, комбинируя вещи из одного и того же материала. В данном случае — из денима. Посмотрите, как стильно смотрится джинсовая рубашка с кюлотами и босоножками на каблуках.

С блузой с рюшами

Если вы носите хиджаб, то тоже не должны отказываться от кюлот. В данном случае удачным станет сочетание с укороченной светлой блузой с рюшами. Если нужен образ в уличном стиле, дополните его спортивной обувью.

С футболкой

Не в моде футболки с мультяшными персонажами, зато в моде изделия с надписями и с рисунками, которые отображают вашу индивидуальность (например, название любимой группы, эмблема любимого бренда или футбольного клуба). Такие футболки можно смело надевать с кюлотами. Только не забудьте заправить футболку в джинсы.

С блейзером

Для создания лука в уличном стиле сочетайте кюлоты с белоснежной майкой или футболкой, а сверху набросьте удлиненный блейзер. В качестве верхней одежды подойдет также фланелевая рубашка. Эту вещь вы можете сделать акцентной, если выберете изделие яркого оттенка.

С вязаным свитером

Если нужно утеплиться, тогда возьмите на заметку следующий образ. Надевайте просторный свитер оверсайз, а сверху поясной ремень, чтобы обозначить талию и сделать образ более сдержанным и элегантным. В качестве обуви подойдут ботильоны либо сапоги на широком и устойчивом каблуке.

С майкой

Если на улице хорошая теплая погода, не стесняйтесь надевать свою любимую майку. На осень больше подойдет изделие без декольте, с круглым вырезом. Вы также можете рассмотреть кофту без рукавов, но с воротником, если на улице относительно прохладно.

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С кофтой с запахом

Для создания женственного и романтичного образа скомбинируйте джинсы-кюлоты с высокой талией и кофту с запахом. Из обуви в данном случае больше подойдут элегантные туфли на каблуках.

С черным блейзером

Если на работе у вас не слишком строгий дресс-код и в принципе допускаются неформальные образы, тогда вы можете сочетать кюлоты с черным удлиненным блейзером. Под низ можно надеть майку, футболку или рубашку. Элегантные туфли и сумочка геометрической формы гармонично завершат образ.

С плюшевым пальто

Очень дорого и сильно смотрятся белые джинсы-кюлоты в сочетании с черной водолазкой и плюшевым длинным пальто. Обратите внимание на верблюжий цвет верхней одежды — такой оттенок сейчас в моде.